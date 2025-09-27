Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 18:06
На странице Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х размещена публикация в связи с Днем памяти Азербайджана.
Как сообщает Report, в посте говорится:
"В годовщину начала славной борьбы героической азербайджанской армии для освобождения оккупированных земель в Карабахе, завершившейся победой, желаем от Всевышнего упокоения душ шехидов, крепкого здоровья ветеранам".
Kahraman Azerbaycan ordusunun Karabağ’daki işgal edilmiş topraklarını kurtarmak için başlattığı ve zafere ulaştığı şanlı mücadelenin yıl dönümünde; kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 27, 2025
#İkiDevletTekMillet 🇹🇷🇦🇿… pic.twitter.com/xxmL53Pc1l
