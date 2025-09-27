Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана

На странице Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х размещена публикация в связи с Днем памяти Азербайджана.

Как сообщает Report, в посте говорится:

"В годовщину начала славной борьбы героической азербайджанской армии для освобождения оккупированных земель в Карабахе, завершившейся победой, желаем от Всевышнего упокоения душ шехидов, крепкого здоровья ветеранам".