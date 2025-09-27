Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 18:06
    Минобороны Турции поделилось публикацией в связи с Днем памяти Азербайджана

    На странице Министерства национальной обороны Турции в соцсети Х размещена публикация в связи с Днем памяти Азербайджана.

    Как сообщает Report, в посте говорится:

    "В годовщину начала славной борьбы героической азербайджанской армии для освобождения оккупированных земель в Карабахе, завершившейся победой, желаем от Всевышнего упокоения душ шехидов, крепкого здоровья ветеранам".

    Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib

