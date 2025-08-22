Haqqımızda

Temur Tsindeliani: Gürcüstan və Azərbaycan Baş Prokurorluqları arasında qarşılıqlı əlaqələr var

Temur Tsindeliani: Gürcüstan və Azərbaycan Baş Prokurorluqları arasında qarşılıqlı əlaqələr var Gürcüstan və Azərbaycan Baş Prokurorluqları arasında qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur.
Xarici siyasət
22 avqust 2025 12:12
Temur Tsindeliani: Gürcüstan və Azərbaycan Baş Prokurorluqları arasında qarşılıqlı əlaqələr var

Gürcüstan və Azərbaycan Baş Prokurorluqları arasında qarşılıqlı əlaqələr mövcuddur.

"Report"un Laçına ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Gürcüstan Baş Prokurorluğunun Beynəlxalq əməkdaşlıq idarəsinin prokuroru Temur Tsindeliani Laçında Ümummilli Lider Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan Konstitusiyasının müəllifidir” mövzusunda keçirilən
beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.

O bildirib ki, konstitusiya sadəcə hüquqi mətn deyil, eləcə də millət olaraq kim olduğumuzu müəyyən edən ali qanundur:

"Konstitusiya olmasaydı qanunlar öz əsaslarını itirər, dövlət qurumları legitimlikdən məhrum olardı. Vətəndaşları özbaşına hakimiyyətdən qoruyan qalxan, hüquqi və siyasi sistemimizi istiqamətləndirən kompasdır. İndi bu konstitusiya çərçivəsində prokurorluq çox xüsusi yer tutur. Prokurorluq dövlətin qanunlarını həyata keçirmək vəzifəsi ilə vətəndaşın ədalət mühakiməsi hüququnun kəsişməsində dayanır”.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Темур Циндeлиани: Генпрокуратуры Грузии и Азербайджана наладили тесное взаимодействие

Ən vacib xəbərlər

Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi