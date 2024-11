TDT Baş katibi Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Baş katibi Kubanıçbek Ömuralıyev 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib.

“Report” xəbər verir ki, o, bu barədə “X”də yazıb.

“Qardaş Azərbaycan xalqını, Silahlı Qüvvələrini və hökumətini 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik”, - K.Ömüralıyev bildirib.