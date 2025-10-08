İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Spiker: Xorvatiya Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirir

    Xarici siyasət
    • 08 oktyabr, 2025
    • 13:39
    Spiker: Xorvatiya Azərbaycanın iqtisadi nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirir

    Xorvatiya və Azərbaycan möhkəm siyasi və iqtisadi münasibətlərlə bir-birinə bağlı olan strateji tərəfdaş və dostlardır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Xorvatiya parlamentinin sədri Qordan Yandrokoviç Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ilə birgə brifinqdə bildirib.

    Spikerin sözlərinə görə, iki ölkənin tərəfdaşlığı intensiv siyasi dialoqa və dinamik inkişaf edən iqtisadi əlaqələrə əsaslanır.

    "Xorvatiya Azərbaycanın müstəsna iqtisadi nailiyyətlərini, eləcə də onun təkcə Cənubi Qafqazda deyil, regionun hüdudlarından kənarda da oynadığı mühüm rolu tanıyır və alqışlayır", - Yandrokoviç vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, bu gün Baş nazir Əli Əsədovla görüşdə ikitərəfli iqtisadi və institusional əməkdaşlığın potensialını müzakirə edəcək.

    "Xorvatiya və Azərbaycan qarşılıqlı ticarət dövriyyəsinin davamlı artımından məmnun olmaq üçün hər cür əsasa malikdir. Enerji sektorunda əməkdaşlığımız xüsusilə vacibdir, burada SOCAR Xorvatiyada xam neftin emalında mühüm rol oynayır", - spiker əlavə edib. Onun sözlərinə görə, iqtisadi əməkdaşlıq üzrə birgə komissiyanın növbəti iclasının gələn il Zaqrebdə keçirilməsi planlaşdırılır.

    "Xorvatiya ticarət mübadilələrinin daha da şaxələndirilməsinə, şirkətlərimiz arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsinə və qarşılıqlı investisiyaların artırılmasına çalışır. Son iki ildə Bakı və Zaqrebdə biznes və investisiya forumlarının keçirilməsi sevindirici haldır", - Yandrokoviç qeyd edib.

    Spiker Sahibə Qafarovanı Xorvatiyaya səfərə dəvət edib. "Biz parlamentlərimizi birləşdirməklə xalqlarımızı və mədəniyyətlərimizi də birləşdiririk. Məhz buna görə də həmkarım Sahibə Qafarovanı Xorvatiyaya səfərə dəvət etdim", - o bildirib.

    Xorvatiya Qordan Yandrokoviç Sahibə Qafarova
