Sofi Laqut: Azərbaycan-Fransa münasibətlərində yeni səhifə açılıb
Xarici siyasət
- 16 oktyabr, 2025
- 15:48
Azərbaycanla Fransa arasında münasibətlərdə yeni səhifə açılıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Fransanın Azərbaycandakı yeni səfiri Sofi Laqut Prezident İlham Əliyevin qəbulunda olarkən bildirib.
Xanım diplomat əlaqələrin inkişafı üçün səylərini əsirgəməyəcəyini deyib.
