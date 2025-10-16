Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страница

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 15:57
    Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страница

    В отношениях между Азербайджаном и Францией открылась новая страница.

    Как сообщает Report, об этом заявила новый посол Франции в Азербайджане Софи Лагут, вручая свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

    Она добавила, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений.

