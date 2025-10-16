Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страница

В отношениях между Азербайджаном и Францией открылась новая страница.

Как сообщает Report, об этом заявила новый посол Франции в Азербайджане Софи Лагут, вручая свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Она добавила, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений.