Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страница
Внешняя политика
- 16 октября, 2025
- 15:57
В отношениях между Азербайджаном и Францией открылась новая страница.
Как сообщает Report, об этом заявила новый посол Франции в Азербайджане Софи Лагут, вручая свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.
Она добавила, что приложит все усилия для развития двусторонних отношений.
Последние новости
16:07
Фото
В Билясуваре число пострадавших в ДТП достигло четырех - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
16:05
В автоаварии в Физули пострадали 4 человекаПроисшествия
15:57
Пашинян: Переговоры между США и Арменией по проекту TRIPP немного замедлилисьВ регионе
15:57
Софи Лагут: В отношениях Франции и Азербайджана открыта новая страницаВнешняя политика
15:56
Ильхам Алиев: Разногласия между Азербайджаном и Францией остались в прошломВнешняя политика
15:55
Европа готовится к обороне: амбициозный план по укреплению безопасности до 2030 годаВнешняя политика
15:54
AYNA запускает экспресс-маршрут E2 из Хырдалана в БакуИнфраструктура
15:47
Фото
Президент Азербайджана принял верительные грамоты нового посла ФранцииВнешняя политика
15:44