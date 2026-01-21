İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Slovakiya və Qırğızıstan səfirləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 21 yanvar, 2026
    • 13:38
    Slovakiya və Qırğızıstan səfirləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Slovakiya və Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfirləri Elçin Qasımov və Maksat Mamıtkanov əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə E.Qasımov görüşdən sonra "X" hesabında paylaşım edib.

    "Həmkarım, səfir Maksat Mamıtkanovla tanış olmaqdan məmnunam. Regional məsələlər və ölkələrimiz üçün imkanlar barədə məhsuldar müzakirələr apardıq", - o yazıb.

    Slovakiya Qırğızıstan Azərbaycan əməkdaşlıq
    Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросы

    Son xəbərlər

    14:21

    İspaniya klubu Ter Şteqeni icarəyə götürdüyünü açıqlayıb

    Futbol
    14:13
    Foto

    İlk köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    14:06

    "Liverpul" İngiltərə millisinin futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyir

    Futbol
    14:06

    Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə ödəniş məbləğləri dəyişə bilər

    Maliyyə
    14:01

    Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaq

    Sosial müdafiə
    13:58
    Foto
    Video

    Dərnəgüldəki yanğına 18 texnika və 70 əməkdaş cəlb olunub, qərargah yaradılıb - YENİLƏNİB-7

    Hadisə
    13:57

    Nazir: Azərbaycandan dizel yanacağının idxalı Ermənistan iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərib

    Region
    13:52

    "Azər-Türk Bank"a sədr təyin edilib

    Maliyyə
    13:38

    Slovakiya və Qırğızıstan səfirləri regional məsələləri müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti