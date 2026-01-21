Slovakiya və Qırğızıstan səfirləri regional məsələləri müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 21 yanvar, 2026
- 13:38
Slovakiya və Qırğızıstanın Azərbaycandakı səfirləri Elçin Qasımov və Maksat Mamıtkanov əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə E.Qasımov görüşdən sonra "X" hesabında paylaşım edib.
"Həmkarım, səfir Maksat Mamıtkanovla tanış olmaqdan məmnunam. Regional məsələlər və ölkələrimiz üçün imkanlar barədə məhsuldar müzakirələr apardıq", - o yazıb.
Pleased to meet my colleague, Amb. Maksat Mamitkanov. Productive introductory discussions on regional matters and opportunities for our countries. 🇸🇰🤝🇰🇬. @KGZembassy @SlovakiaMFA @MFA_Kyrgyzstan #Slovakia #Kyrgystan #Diplomacy pic.twitter.com/JaeqTw8omw— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) January 21, 2026
Son xəbərlər
14:21
İspaniya klubu Ter Şteqeni icarəyə götürdüyünü açıqlayıbFutbol
14:13
Foto
İlk köç karvanı Xankəndi şəhərinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİBDaxili siyasət
14:06
"Liverpul" İngiltərə millisinin futbolçusunu heyətinə qatmaq istəyirFutbol
14:06
Azərbaycanda daşınmaz əmlakın icbari sığortası üzrə ödəniş məbləğləri dəyişə bilərMaliyyə
14:01
Azərbaycanda minimum əməkhaqqı məbləğinə ildə bir dəfədən az olmayaraq yenidən baxılacaqSosial müdafiə
13:58
Foto
Video
Dərnəgüldəki yanğına 18 texnika və 70 əməkdaş cəlb olunub, qərargah yaradılıb - YENİLƏNİB-7Hadisə
13:57
Nazir: Azərbaycandan dizel yanacağının idxalı Ermənistan iqtisadiyyatına müsbət təsir göstəribRegion
13:52
"Azər-Türk Bank"a sədr təyin edilibMaliyyə
13:38