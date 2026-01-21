Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросы
Внешняя политика
- 21 января, 2026
- 13:32
Послы Словакии и Кыргызстана в Азербайджане Эльчин Гасымов и Максат Мамитканов обсудили возможности сотрудничества.
Как передает Report, об этом Гасымов сообщил в соцсети Х по итогам встречи.
"Рад знакомству с моим коллегой, послом Максатом Мамиткановым. Продуктивные вводные дискуссии по региональным вопросам и возможностям для наших стран",- написал он.
Pleased to meet my colleague, Amb. Maksat Mamitkanov. Productive introductory discussions on regional matters and opportunities for our countries. 🇸🇰🤝🇰🇬. @KGZembassy @SlovakiaMFA @MFA_Kyrgyzstan #Slovakia #Kyrgystan #Diplomacy pic.twitter.com/JaeqTw8omw— Elčin Gasymov (@GasymovElcin) January 21, 2026
