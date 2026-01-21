Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросы

Послы Словакии и Кыргызстана в Азербайджане Эльчин Гасымов и Максат Мамитканов обсудили возможности сотрудничества.

Как передает Report, об этом Гасымов сообщил в соцсети Х по итогам встречи.

"Рад знакомству с моим коллегой, послом Максатом Мамиткановым. Продуктивные вводные дискуссии по региональным вопросам и возможностям для наших стран",- написал он.