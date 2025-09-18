İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunub

    Xarici siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 18:12
    Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunub

    Dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 140 illiyi münasibətilə Serbiyada poçt markaları nəşr olunub.

    Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, markaların nəşri və dövriyyəyə buraxılması Səfirliyin təşəbbüsü və dəstəyi ilə baş tutub.

    "Srbijamarka" tərəfindən buraxılan poçt markalarının üzərində"Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyi" və "Azərbaycan bəstəkarı, Şərqdə operanın banisi" sözləri yazılıb. Mərkəzdə isə dahi bəstəkar Ü.Hacıbəylinin 2011-ci ildə Serbiyanın Novi Sad şəhərində ucaldılmış büstü təsvir olunub.

    Poçt markalarının nəşri Səfirlik tərəfindən Üzeyir Hacıbəyli irsinin Serbiyada tanıdılması məqsədilə həyata keçirdiyi silsilə tədbirlərin tərkib hissəsidir. Qeyd edək ki, Səfirliyin təşkilati dəstəyi ilə dünyanın ən böyük onlayn ensiklopediyası Vikipediyada dahi bəstəkar haqqında serb dilində məqalə genişləndirilib və oxucuların diqqətinə təqdim edilib.

    Üzeyir Hacıbəyli poçt markası Serbiya

    Son xəbərlər

    18:30

    Fransa Milli Polisi 140 nəfərin həbs edildiyini bildirib - YENİLƏNİB-6

    Digər ölkələr
    18:20
    Foto

    Türkiyədə Azərbaycan Milli Musiqi Günü qeyd olunub

    Mədəniyyət
    18:14

    Vaşinqton ştatında helikopter qəzaya uğrayıb

    Digər
    18:12

    Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunub

    Xarici siyasət
    17:59
    Foto

    Azərbaycan və Qazaxıstan arasında multikulturalizmlə bağlı memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    17:58

    Sabah Şağan qəsəbəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    17:57

    Azərbaycanın U-15 millisi Monteneqroya qalib gəlib

    Futbol
    17:53

    Belqorod-Dnestrovski limanı yüklərin emalı üçün Orta Dəhlizin böyük habını yaratmağı planlaşdırır

    İnfrastruktur
    17:53

    Moratinos: Azərbaycan dinlərarası forumlara yüksək səviyyədə ev sahibliyi edir

    Din
    Bütün Xəbər Lenti