В Сербии выпущены почтовые марки по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

В Сербии выпущены почтовые марки по случаю 140-летия со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Сербии, выпуск и введение марок в обращение состоялись по инициативе и при поддержке диппредставительства.

На почтовых марках, выпущенных "Србиямарка", написаны слова "140-летие Узеира Гаджибейли" и "Азербайджанский композитор, основоположник оперы на Востоке". В центре изображен бюст великого композитора Гаджибейли, установленный в 2011 году в сербском Нови-Саде.

Выпуск почтовых марок является частью серии мероприятий, проводимых посольством с целью популяризации наследия Узеира Гаджибейли в Сербии. Благодаря усилиям посольства в крупнейшей онлайн-энциклопедии "Википедии" была расширена и переведена на сербский язык статья о выдающемся композиторе.