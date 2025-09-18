Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Сербии выпущены почтовые марки по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

    Внешняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 18:34
    В Сербии выпущены почтовые марки по случаю 140-летия Узеира Гаджибейли

    В Сербии выпущены почтовые марки по случаю 140-летия со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

    Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Сербии, выпуск и введение марок в обращение состоялись по инициативе и при поддержке диппредставительства.

    На почтовых марках, выпущенных "Србиямарка", написаны слова "140-летие Узеира Гаджибейли" и "Азербайджанский композитор, основоположник оперы на Востоке". В центре изображен бюст великого композитора Гаджибейли, установленный в 2011 году в сербском Нови-Саде.

    Выпуск почтовых марок является частью серии мероприятий, проводимых посольством с целью популяризации наследия Узеира Гаджибейли в Сербии. Благодаря усилиям посольства в крупнейшей онлайн-энциклопедии "Википедии" была расширена и переведена на сербский язык статья о выдающемся композиторе.

    Узеир Гаджибейли 140-летие Сербия посольство Азербайджана почтовая марка
    Serbiyada Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunan poçt markaları nəşr olunub

    Последние новости

    19:55

    Азербайджан представит ЕС трехлетний стратегический план по развитию женского предпринимательства

    Бизнес
    19:53

    Эрдоган провел закрытые переговоры с главой Палестины

    В регионе
    19:51

    Странам Среднего коридора предлагается совместно инвестировать в строительство и управление терминалами

    Инфраструктура
    19:48

    В Подмосковье из торгового центра эвакуированы свыше 400 человек

    В регионе
    19:42

    Deloitte опубликовал очередной отчет о бизнес-перспективах Азербайджана

    Бизнес
    19:31

    Экс-охранника Исмаилова приговорили к 14,5 года колонии по делу Руссо

    В регионе
    19:23
    Фото

    В Баку состоялось мероприятие "Бельгия и инновации Формулы-1: на полной мощности"

    Формула 1
    19:13

    Разоблачена сеть организаторов азартных онлайн-игр с оборотом более 10 млн манатов

    Происшествия
    19:13

    В центре Парижа полиция применила слезоточивый газ против протестующих - ОБНОВЛЕНО-7

    Другие страны
    Лента новостей