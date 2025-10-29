İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    BƏƏ spikeri: Konstitusiyalar sənəd olmaqdan çıxır, vətən və vətəndaşlar üçün canlı alətə çevrilir

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 10:32
    BƏƏ spikeri: Konstitusiyalar sənəd olmaqdan çıxır, vətən və vətəndaşlar üçün canlı alətə çevrilir

    Konstitusiyalar sənəd olmaqdan çıxır, vətən və vətəndaşlar üçün canlı alətə çevrilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) Federal Milli Şurasının sədri Saqr Qobaş Milli Məclisdə keçirilən "Konstitusiya müasir dünyada dövlətlərin müstəqilliyinin və suverenliyinin təməli kimi" mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq parlament konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, BƏƏ və Azərbaycan arasında əlaqələr qarşılıqlı hörmət, ortaq maraqlar və gələcək əməkdaşlıqlar perspektivində qurulub:

    "Ötən ilin sentyabrından əlaqələrdə yeni mərhələ başlayıb. Hazırda süni intellekt, yaşıl enerji və s. sahələrdə əməkdaşlığımız mövcuddur. Fikrimcə, konstitusiyalar artıq sənəd olmaqdan çıxır, vətən və vətəndaşlar üçün canlı alətə çevrilir. Konstitusiyanın zamanın tələblərinə hər zaman uyğun olmasını və dəyərlərindən imtina etməməsini arzulayıram".

    Milli Məclis Azərbaycan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri
    Emirati politician: Constitutions become living tools for homeland and citizens

    Son xəbərlər

    11:23

    Samirə Musayeva: "Azərbaycan biznesi karbon qazının ölçülməsi sistemi yaratmalıdır"

    Digər
    11:23

    Cənubi Koreya Moskvada diplomatik missiyaya rəhbər təyin edib

    Digər ölkələr
    11:20

    Serbiya parlamentinin vitse-spikeri: Azərbaycan Konstitusiyası güclü dövlətin təməli oldu

    Xarici siyasət
    11:16

    Samirə Musayeva: "Azərbaycan Aİ-yə ixrac edəcəyi məhsullara görə "karbon vergisi" ödəyəcək"

    Maliyyə
    11:15

    Nino Tsilosani: Müstəqilliyin təmin edilməsi Azərbaycan və Gürcüstanın ən mühüm məqsədidir

    Xarici siyasət
    11:15

    Azərbaycan klubu ötən ay müqaviləsinin müddətini uzatdığı oyunçu ilə yollarını ayırıb

    Komanda
    11:13

    "Melissa" qasırğası nəticəsində Yamayka, Haiti və Dominikanda ölənlər var

    Digər ölkələr
    11:12
    Foto

    Salzburg Azərbaycan Evində "44 günün nəğməsi" adlı konsert proqramı keçirilib

    Diaspor
    11:11

    Fayzali İdizoda: Düşənbə və Bakı arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti