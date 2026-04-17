Şahin Mustafayev: Azərbaycan Rusiyanın etibarlı iqtisadi tərəfdaşıdır
- 17 aprel, 2026
- 12:21
Azərbaycan Rusiya Federasiyasının etibarlı tərəfdaşıdır, həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli tərəfdaş kimi məhsuldar dialoq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa açıqdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev Bakıda Azərbaycan-Rusiya İşgüzar Şurasının iclasında bildirib.
"Azərbaycan və Rusiya ikitərəfli əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi üçün zəmin yaradan keçmiş ticarət və iqtisadi əlaqələrlə bağlıdır. Biz əminik ki, artıq əldə edilmiş uğurlara əsaslanaraq, birgə səylərlə yeni əhəmiyyətli nəticələrə nail ola biləcəyik. Azərbaycan həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli tərəfdaş kimi məhsuldar dialoq və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa açıq olan etibarlı tərəfdaşdır", - Ş. Mustafayev qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, 2026-cı il aprelin 1-nə olan məlumata əsasən, Azərbaycanda Rusiya kapitalı ilə 2100-dən çox kommersiya strukturu qeydiyyatdan keçib, onlardan 1400-dən çoxu fəal fəaliyyət göstərir.
"Onlar iqtisadiyyatın əsas sahələrində, o cümlədən sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, tikinti, ticarət, əczaçılıq və xidmət sahəsində təmsil olunurlar. Rusiyadan Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiyaların həcmi 10,7 milyard ABŞ dolları təşkil edib, o cümlədən 2,9 milyard dollar neft-qaz sektoruna yönəldilib", - Baş nazirin müavini vurğulayıb.
Ş.Mustafayev həmçinin Rusiya şirkətlərini Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərində investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinə "daha fəal qoşulmağa" çağırıb.