İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    Azərbaycan-İspaniya ikitərəfli əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 14:30
    Azərbaycan-İspaniya ikitərəfli əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib

    Azərbaycanla İspaniya turizm və təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bakıda səfərdə olan İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədri Fransina Armenqol Sosias ilə brifinqdə deyib.

    O, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı normallaşma prosesinin Qarabağda onilliklərlə davam etmiş münaqişənin sülh müqaviləsi ilə nəticələnməsinə gətirib çıxaracağına ümid etdiyini bildirib:

    "Azərbaycan və İspaniya arasında ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsi üçün dialoqlar davam edir. İkitərəfli münasibətləri dərinləşdirmək üçün ortaq istək aydın şəkildə nümayiş etdirilib. Turizm və təhsil sahəsində Anlaşma Memorandumları kimi mövcud sazişlərin çərçivəsinin genişləndirilməsinin vacibliyini müzakirə etdik ki, bu da Azərbaycan təhsil sistemində ispan dilinin və mədəniyyətinin daha çox iştirakına töhfə verir. Bu, çox ümidverici gələcək inkişaflar üçün təməl daşı ola bilər".

    Milli Məclis Sahibə Qafarova İspaniya əməkdaşlıq

    Son xəbərlər

    15:19
    Foto

    "Trendyol" və "PAŞA Holdinq"in təşəbbüsü ilə 12 mindən çox ağac əkilib

    Biznes
    15:17

    Azərbaycanda audiovizual media subyektlərinin sayı açıqlanıb

    Media
    15:14

    AFFA-nın təşkil etdiyi liqalarda yeniliklər tətbiq olunacaq

    Futbol
    15:13

    Orban: Ukraynanın Aİ-yə üzvlüyünü növbəti 100 ildə dəstəkləməyəcəyik

    Digər ölkələr
    15:07
    Foto

    Energetika naziri Masallıda vətəndaşları qəbul edib

    Energetika
    15:07

    Per Mertezaker mövsümün sonunda "Arsenal"dakı vəzifəsindən ayrılacaq

    Futbol
    15:01

    Ukrayna, Polşa və Litva prezidentləri Vilnüsdə danışıqlar aparacaqlar

    Digər ölkələr
    14:56

    Fond: Azərbaycanda ötən il 4 300-dən çox ailə ipoteka krediti ilə ev alıb

    Maliyyə
    14:49

    Vitali Borisov: "Azərbaycan millisinə vaxt lazımdır ki, yeni baş məşqçinin sisteminə uyğunlaşsın"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti