Azərbaycan-İspaniya ikitərəfli əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə edilib
- 23 yanvar, 2026
- 14:30
Azərbaycanla İspaniya turizm və təhsil sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Bakıda səfərdə olan İspaniya Krallığı Deputatlar Konqresinin sədri Fransina Armenqol Sosias ilə brifinqdə deyib.
O, Azərbaycan və Ermənistan arasındakı normallaşma prosesinin Qarabağda onilliklərlə davam etmiş münaqişənin sülh müqaviləsi ilə nəticələnməsinə gətirib çıxaracağına ümid etdiyini bildirib:
"Azərbaycan və İspaniya arasında ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsi üçün dialoqlar davam edir. İkitərəfli münasibətləri dərinləşdirmək üçün ortaq istək aydın şəkildə nümayiş etdirilib. Turizm və təhsil sahəsində Anlaşma Memorandumları kimi mövcud sazişlərin çərçivəsinin genişləndirilməsinin vacibliyini müzakirə etdik ki, bu da Azərbaycan təhsil sistemində ispan dilinin və mədəniyyətinin daha çox iştirakına töhfə verir. Bu, çox ümidverici gələcək inkişaflar üçün təməl daşı ola bilər".