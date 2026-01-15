İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Şahbaz Şərif İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    • 15 yanvar, 2026
    • 14:39
    Şahbaz Şərif İlham Əliyevə təşəkkür edib

    Pakistanın Baş naziri Məhəmməd Şahbaz Şərif ölkəsində ilk "ASAN xidmət" mərkəzinin açılışına dəstək verdiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirib.

    "Report" Pakistan mediasına istinadən xəbər verir ki, Baş nazir bunu bu gün mərkəzin açılış mərasimində deyib.

    Hökumət başçısı "ASAN xidmət"i vətəndaşyönümlü idarəetmə, dövlət xidmətlərinin keyfiyyətinin artırılması və biznes fəaliyyətinin sadələşdirilməsi istiqamətində mühüm addım adlandırıb.

    Onun sözlərinə görə, mərkəz Milli Məlumat Bazası və Qeydiyyat İdarəsi (NADRA), Xarici İşlər Nazirliyi, polis, Federal Vergi İdarəsi və digər qurumlar da daxil olmaqla bir sıra dövlət strukturlarını bir mərkəzdə birləşdirir ki, bu da xidmətləri effektiv, şəffaf və vətəndaşlar üçün rahat formada təqdim etməyə imkan verir.

    Ş.Şərif qeyd edib ki, Pakistan mərkəzinin əməkdaşları Azərbaycanda təcrübəli təlimçilərin rəhbərliyi altında ixtisaslaşdırılmış təlim keçiblər. O əlavə edib ki, nəzakət, peşəkarlıq və xeyirxahlıq dövlət xidmətinin standartına çevrilməlidir.

    Baş nazir xatırladıb ki, Bakıda "ASAN xidmət" mərkəzinə səfəri zamanı dövlət orqanlarının yüksək səmərəli və operativ fəaliyyəti onu heyran edib, bundan sonra Pakistanda oxşar modelin tətbiqini tapşırıb.

    O, həmçinin ölkənin daha iki regionunda belə mərkəzlərin yaradılması barədə göstəriş verdiyini bildirib və əlavə edib ki, gələcəkdə Azərbaycanın dəstəyi ilə bu sistem Pakistanın bütün ərazisini əhatə edəcək.

    Şahbaz Şərif İlham Əliyev Pakistanda ASAN xidmət açılışı
    Шахбаз Шариф поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку во внедрении ASAN xidmət в Пакистане
    Pakistani PM thanks Azerbaijan for support in launching ASAN Service center

