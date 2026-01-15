Шахбаз Шариф поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку во внедрении ASAN xidmət в Пакистане

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в открытии первого в Пакистане центра "ASAN xidmət".

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом Шариф заявил сегодня на церемонии открытия Центра в Исламабаде.

Он подчеркнул, что реализация инициативы "ASAN xidmət" в Пакистане была бы невозможна без сотрудничества и методологической поддержки Азербайджана.

Глава правительства назвал "ASAN xidmət" ключевым шагом на пути к ориентированному на граждан управлению, повышению качества государственных услуг и упрощению ведения бизнеса.

По его словам, центр объединяет под одной крышей ряд государственных структур, включая Национальное управление баз данных и регистрации (NADRA), Министерство иностранных дел, полицию, Федеральное налоговое управление и другие ведомства, что позволяет предоставлять услуги эффективно, прозрачно и в удобном для граждан формате.

Шариф отметил, что сотрудники пакистанского центра прошли специализированное обучение в Азербайджане под руководством опытных инструкторов, добавив, что вежливость, профессионализм и доброжелательность должны стать стандартом государственной службы.

Премьер-министр также напомнил, что во время визита в центр "ASAN xidmət" в Баку он был впечатлен высокой эффективностью и оперативностью работы государственных органов, после чего поручил внедрить аналогичную модель в Пакистане.

Он также сообщил о своем распоряжении создать подобные центры еще в двух регионах страны, добавив, что в перспективе при поддержке Азербайджана эта система будет распространена по всей территории Пакистана.