Шахбаз Шариф поблагодарил Ильхама Алиева за поддержку во внедрении ASAN xidmət в Пакистане

    Внешняя политика
    • 15 января, 2026
    • 14:37
    Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поддержку в открытии первого в Пакистане центра "ASAN xidmət".

    Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, об этом Шариф заявил сегодня на церемонии открытия Центра в Исламабаде.

    Он подчеркнул, что реализация инициативы "ASAN xidmət" в Пакистане была бы невозможна без сотрудничества и методологической поддержки Азербайджана.

    Глава правительства назвал "ASAN xidmət" ключевым шагом на пути к ориентированному на граждан управлению, повышению качества государственных услуг и упрощению ведения бизнеса.

    По его словам, центр объединяет под одной крышей ряд государственных структур, включая Национальное управление баз данных и регистрации (NADRA), Министерство иностранных дел, полицию, Федеральное налоговое управление и другие ведомства, что позволяет предоставлять услуги эффективно, прозрачно и в удобном для граждан формате.

    Шариф отметил, что сотрудники пакистанского центра прошли специализированное обучение в Азербайджане под руководством опытных инструкторов, добавив, что вежливость, профессионализм и доброжелательность должны стать стандартом государственной службы.

    Премьер-министр также напомнил, что во время визита в центр "ASAN xidmət" в Баку он был впечатлен высокой эффективностью и оперативностью работы государственных органов, после чего поручил внедрить аналогичную модель в Пакистане.

    Он также сообщил о своем распоряжении создать подобные центры еще в двух регионах страны, добавив, что в перспективе при поддержке Азербайджана эта система будет распространена по всей территории Пакистана.

