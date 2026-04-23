    Qusev: Ukrayna şirkətləri biznes-missiya ilə Bakıya gələcək

    Ukrayna Ticarət və Sənaye Palatası / "Ukrainian CCI" may ayında Ukrayna şirkətlərinin Bakıya biznes missiyasını təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Yuri Qusev Ukrayna şirkətləri üçün keçirilən vebinarın yekunlarına dair öz "Facebook" səhifəsində yazıb.

    "Artıq may ayında "Ukrainian CCI" Ukrayna şirkətlərinin Bakıya biznes missiyasını təşkil edəcək. Onlar "Caspian Agro 2026" Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Sərgisində iştirak edəcəklər", - o bildirib.

    Diplomat əlavə edib ki, vebinar zamanı davamlı artım nümayiş etdirən Azərbaycan bazarının əsas imkanları müzakirə olunub. İştirakçılar həmçinin əməkdaşlıq üçün perspektivli sahələri, Azərbaycanın idxal strukturunu və Ukrayna şirkətlərinin yerli bazara çıxışının praktiki aspektlərini nəzərdən keçiriblər.

    "Ukrayna biznesini Azərbaycan bazarını kəşf etməyə və bu regionda öz layihələrinin inkişafı üçün tərəfdaşlar tapmağa dəvət edirik", - səfir vurğulayıb.

    Yuri Qusev Ukrayna Azərbaycan
    Гусев: Украинские компании прибудут с бизнес-миссией в Баку
    Envoy Husyev: Ukrainian companies will come to Baku on business mission

