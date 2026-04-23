Гусев: Украинские компании прибудут с бизнес-миссией в Баку
- 23 апреля, 2026
- 13:47
Торгово-промышленная палата Украины / Ukrainian CCI в мае организует бизнес-миссию украинских компаний в Баку.
Как передает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в Facebook по итогам вебинара для украинских компаний.
"Уже в мае Ukrainian CCI организует бизнес-миссию украинских компаний в Баку. Они примут участие в Международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro 2026", - написал он.
Дипломат добавил, что в ходе вебинара были обсуждены ключевые возможности азербайджанского рынка, который демонстрирует устойчивый рост. Участники также рассмотрели перспективные ниши для сотрудничества, структуру импорта Азербайджана и практические аспекты выхода украинских компаний на местный рынок.
"Приглашаем украинский бизнес открывать для себя рынок Азербайджане и находить партнеров для развития собственных проектов в этом регионе",- подчеркнул посол.
Посол добавил, что украинский экспорт в Азербайджан в 2025 году составил $231,4 млн (+7,1% к показателю 2024 года), что "подтверждает растущий интерес бизнеса".