Гусев: Украинские компании прибудут с бизнес-миссией в Баку

Торгово-промышленная палата Украины / Ukrainian CCI в мае организует бизнес-миссию украинских компаний в Баку.

Как передает Report, об этом написал посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев на своей странице в Facebook по итогам вебинара для украинских компаний.

"Уже в мае Ukrainian CCI организует бизнес-миссию украинских компаний в Баку. Они примут участие в Международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro 2026", - написал он.

Дипломат добавил, что в ходе вебинара были обсуждены ключевые возможности азербайджанского рынка, который демонстрирует устойчивый рост. Участники также рассмотрели перспективные ниши для сотрудничества, структуру импорта Азербайджана и практические аспекты выхода украинских компаний на местный рынок.

"Приглашаем украинский бизнес открывать для себя рынок Азербайджане и находить партнеров для развития собственных проектов в этом регионе",- подчеркнул посол.

Посол добавил, что украинский экспорт в Азербайджан в 2025 году составил $231,4 млн (+7,1% к показателю 2024 года), что "подтверждает растущий интерес бизнеса".