Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
Xarici siyasət
- 07 dekabr, 2025
- 11:39
Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Bakı Torobayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti dekabrın 7-də Fəxri xiyabanı ziyarət edib.
"Report"un xəbərinə görə, nümayəndə heyəti əvvəlcə xalqımızın Ümummilli Lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub, tər çiçəklər düzüb.
Sonra görkəmli oftalmoloq-alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı ziyarət edilib, önünə tər güllər düzülüb.
Son xəbərlər
11:42
FHN Biləsuvardakı yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıbHadisə
11:39
Foto
Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edibXarici siyasət
11:29
Foto
Video
"İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində taktiki-xüsusi təlim keçirilibHadisə
11:23
Çin Yaponiyanı hərbi təlimlərə müdaxilədə ittiham edibDigər ölkələr
11:10
Foto
Biləsuvarda yol qəzasında ölən 5 nəfərin şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİBHadisə
10:52
KİV: Polşa Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələrdən kənarlaşdırılıbDigər ölkələr
10:40
KİV: Çində yol qəzalarında doqquz nəfər ölübDigər ölkələr
10:21
Azərbaycan cüdoçusu: "50 gün ərzində 3-cü qızıl medalı qazandığım üçün çox sevincliyəm"Fərdi
09:53