İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    • 07 dekabr, 2025
    • 11:39
    Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Bakı Torobayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti dekabrın 7-də Fəxri xiyabanı ziyarət edib.

    "Report"un xəbərinə görə, nümayəndə heyəti əvvəlcə xalqımızın Ümummilli Lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub, tər çiçəklər düzüb.

    Sonra görkəmli oftalmoloq-alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı ziyarət edilib, önünə tər güllər düzülüb.

    Fəxri xiyaban Bakı Torobayev Qırğızıstan nümayəndə heyəti
    Foto
    Делегация Кыргызстана почтила память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

    Son xəbərlər

    11:42

    FHN Biləsuvardakı yol qəzası ilə bağlı məlumat yayıb

    Hadisə
    11:39
    Foto

    Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib

    Xarici siyasət
    11:29
    Foto
    Video

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğunun ərazisində taktiki-xüsusi təlim keçirilib

    Hadisə
    11:23

    Çin Yaponiyanı hərbi təlimlərə müdaxilədə ittiham edib

    Digər ölkələr
    11:10
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzasında ölən 5 nəfərin şəxsiyyəti məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:52

    KİV: Polşa Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həlli ilə bağlı müzakirələrdən kənarlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    10:40

    KİV: Çində yol qəzalarında doqquz nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    10:21

    Azərbaycan cüdoçusu: "50 gün ərzində 3-cü qızıl medalı qazandığım üçün çox sevincliyəm"

    Fərdi
    09:53

    Hikmət Hacıyev Doha Forumu çərçivəsində müzakirələrlə bağlı video paylaşıb

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti