Делегация Кыргызстана почтила память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Внешняя политика
- 07 декабря, 2025
- 11:52
Делегация во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, 7 декабря посетила Аллею почетного захоронения.
Как сообщает Report, сначала гости почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложив венок на его могилу.
Затем делегация почтила память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.
