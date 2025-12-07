Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Делегация Кыргызстана почтила память Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения

    Внешняя политика
    • 07 декабря, 2025
    • 11:52
    Делегация во главе с заместителем председателя Кабинета министров Кыргызстана Бакытом Торобаевым, находящаяся с официальным визитом в Азербайджане, 7 декабря посетила Аллею почетного захоронения.

    Как сообщает Report, сначала гости почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, возложив венок на его могилу.

    Затем делегация почтила память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

    Qırğızıstan nümayəndə heyəti Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
    Kyrgyz delegation pays tribute to Azerbaijan's National Leader Heydar Aliyev
