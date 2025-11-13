İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Qırğızıstan gələn il İssık-Kul forumunda Azərbaycanın iştirakını gözləyir

    Xarici siyasət
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:52
    Qırğızıstan gələn il İssık-Kul forumunda Azərbaycanın iştirakını gözləyir

    Qırğızıstan gələn il növbəti İssık-Kul forumunu keçirməyi planlaşdırır.

    "Report"un müxbiri xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan Yazıçılar İttifaqının sədri Kanıbek İmanaliyev Daşkənddə keçirilən "Mərkəzi Asiyada mənəvi irs və maarifçilik" beynəlxalq konqresində çıxışı zamanı bildirib.

    O vurğulayıb ki, ölkə Prezidenti Sadır Japarov artıq tədbirin təşkili ilə bağlı tapşırıqlarını verib.

    "Biz bütün dünyadan, ilk növbədə, Mərkəzi Asiya ölkələrindən və Azərbaycandan ziyalıları gözləyirik", - K.İmanaliyev qeyd edib.

    Qırğızıstan İssık-Kul forumu Azərbaycan
    Кыргызстан ожидает участия Азербайджана на Иссык-Кульском форуме в следующем году
    Kyrgyzstan expects Azerbaijan to join next year's Issyk-Kul Forum

    Son xəbərlər

    12:15

    Nazir: Azərbaycanda 600 minə yaxın uşaq üçün məktəbəqədər təhsilə 2,7 milyard manat lazımdır

    Elm və təhsil
    12:14

    Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 7 % artıb"

    Biznes
    12:14

    Azərbaycan klubunun üzvü əməliyyat olunub

    Komanda
    12:13

    Doqquz il ərzində Azərbaycanda dopinqə görə ən çox sanksiya güləşçilərə verilib

    Fərdi
    12:12

    Məktəblərdə daimi və rəqabətli müəllim modelinə keçid nəzərdə tutulur

    Elm və təhsil
    12:08

    Nazir müavini: "İxracyönümlü məhsul istehsalının artırılması əsas prioritetlərdəndir"

    Biznes
    12:07
    Foto

    Vəngli, Daşbulaq və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:06

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:06

    Adil Kərimli: Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq inkişaf edir

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti