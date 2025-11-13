Кыргызстан ожидает участия Азербайджана на Иссык-Кульском форуме в следующем году

Кыргызстан ожидает участия интеллектуалов из Азербайджана на очередном Иссык-Кульском форуме, который пройдет в следующем году.

Как передает корреспондент Report, об этом заявил председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев на международном конгрессе "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" в Ташкенте.

Он подчеркнул, что президент страны Садыр Жапаров уже дал свои поручения касательно организации мероприятия.

"Мы ждем интеллектуалов со всего мира, прежде всего из стран Центральной Азии и Азербайджана", - отметил Иманалиев.