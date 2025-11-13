Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Кыргызстан ожидает участия Азербайджана на Иссык-Кульском форуме в следующем году

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 11:42
    Кыргызстан ожидает участия Азербайджана на Иссык-Кульском форуме в следующем году

    Кыргызстан ожидает участия интеллектуалов из Азербайджана на очередном Иссык-Кульском форуме, который пройдет в следующем году.

    Как передает корреспондент Report, об этом заявил председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев на международном конгрессе "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" в Ташкенте.

    Он подчеркнул, что президент страны Садыр Жапаров уже дал свои поручения касательно организации мероприятия.

    "Мы ждем интеллектуалов со всего мира, прежде всего из стран Центральной Азии и Азербайджана", - отметил Иманалиев.

    Кыргызстан Азербайджан Иссык-Кульский форум
    Qırğızıstan gələn il İssık-Kul forumunda Azərbaycanın iştirakını gözləyir
    Kyrgyzstan expects Azerbaijan to join next year's Issyk-Kul Forum

