Кыргызстан ожидает участия Азербайджана на Иссык-Кульском форуме в следующем году
Внешняя политика
- 13 ноября, 2025
- 11:42
Кыргызстан ожидает участия интеллектуалов из Азербайджана на очередном Иссык-Кульском форуме, который пройдет в следующем году.
Как передает корреспондент Report, об этом заявил председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев на международном конгрессе "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии" в Ташкенте.
Он подчеркнул, что президент страны Садыр Жапаров уже дал свои поручения касательно организации мероприятия.
"Мы ждем интеллектуалов со всего мира, прежде всего из стран Центральной Азии и Азербайджана", - отметил Иманалиев.
