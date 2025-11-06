Qazi Universitetində Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü münasibətilə konfrans keçirilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    06 noyabr, 2025
    Türkiyənin Qazi Universitetində Qarabağ Zəfərinin beşinci ildönümü münasibətilə "Türk Dövlətləri Təşkilatının 2040-cı il Vizyon Sənədi" mövzusundə konfrans keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyindən bildirilib.

    Səfirliyin müşaviri Füzuli Məcidlinin natiq kimi qatıldığı görüşdə Azərbaycanın Qarabağ zəfərinin tarixi və strateji əhəmiyyəti, Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı sarsılmaz qardaşlıq münasibətləri və Qarabağ zəfərinin Türk Dünyası daxilində birlik və həmrəylik ruhuna verdiyi töhfələr diqqətə çatdırılıb. Tədbirdə vətən uğrunda canlarını fəda edən bütün şəhidlər yad edilib.

