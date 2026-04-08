Qaluzin və Mustafayev Moskva ilə Bakı arasında əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 08 aprel, 2026
- 21:13
Rusiyanın xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzin və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev qarşıdan gələn hökumətlərarası təmaslar fonunda ticari-iqtisadi və mədəni-humanitar sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in məlumatında bildirilib.
"Hərtərəfli Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin və müttəfiqlik fəaliyyətinin daha da möhkəmləndirilməsi, eləcə də Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və əməkdaşlığın inkişafı məqsədilə səmərəli birgə fəaliyyətin davam etdirilməsinə dair qarşılıqlı marağın olduğu qeyd olunub", - məlumatda vurğulanıb.
22:06
Əraqçi Türkiyənin regionda vəziyyətin sabitləşdirilməsi səylərini alqışlayıb - YENİLƏNİBRegion
21:58
Pezeşkian: Atəşkəs müharibənin başa çatmasına dair danışıqlar üçün təməl ola bilərRegion
21:53
Foto
Şahin Bağırov: Gömrük orqanları sahibkarlarla dialoqun qurulmasına önəm verirBiznes
21:51
Güclü yağışların fəsadlarını aradan qaldıran Dağıstan təbii fəlakətin üçüncü dalğasına hazırlaşırRegion
21:34
Ərdoğan və Şərif ABŞ ilə İran arasında atəşkəsin əldə olunmasını müzakirə edibRegion
21:33
"Sabah"ın U-18 komandası Çempionlar Liqası tarixində ilk qələbəsini qazanıbKomanda
21:21
Foto
Mingəçevirdə "Üzməyi Öyrənək" layihəsi üzrə məşqçilər üçün seminar başlayıbFərdi
21:20
Naxçıvan Ali Məclisində ombudsman haqqında qanunun ləğv edilməsi məsələsinə baxılacaqDaxili siyasət
21:16