    Qaluzin və Mustafayev Moskva ilə Bakı arasında əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 08 aprel, 2026
    • 21:13
    Qaluzin və Mustafayev Moskva ilə Bakı arasında əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər

    Rusiyanın xarici işlər nazirinin müavini Mixail Qaluzin və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Rəhman Mustafayev qarşıdan gələn hökumətlərarası təmaslar fonunda ticari-iqtisadi və mədəni-humanitar sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya XİN-in məlumatında bildirilib.

    "Hərtərəfli Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin və müttəfiqlik fəaliyyətinin daha da möhkəmləndirilməsi, eləcə də Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda təhlükəsizliyin təmin edilməsi və əməkdaşlığın inkişafı məqsədilə səmərəli birgə fəaliyyətin davam etdirilməsinə dair qarşılıqlı marağın olduğu qeyd olunub", - məlumatda vurğulanıb.

    Mixail Qaluzin Rəhman Mustafayev Rusiya XİN
    Галузин и Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества между Москвой и Баку
    Russian Deputy FM, Azerbaijan's Ambassador mull prospects for Moscow-Baku cooperation

