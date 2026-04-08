Галузин и Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества между Москвой и Баку

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в свете предстоящих межправительственных контактов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранных российско-азербайджанских связей и союзнического взаимодействия, а также обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - сказано в сообщении.