Галузин и Мустафаев обсудили перспективы сотрудничества между Москвой и Баку
Внешняя политика
- 08 апреля, 2026
- 20:59
Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин и посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах в свете предстоящих межправительственных контактов.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД РФ.
"Констатирован взаимный настрой на продолжение результативной совместной работы в целях дальнейшего укрепления многогранных российско-азербайджанских связей и союзнического взаимодействия, а также обеспечения безопасности и развития сотрудничества на Южном Кавказе и в Каспийском регионе", - сказано в сообщении.
