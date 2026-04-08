    İlham Əliyev atəşkəslə bağlı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

    • 08 aprel, 2026
    • 15:19
    İlham Əliyev atəşkəslə bağlı Məsud Pezeşkianı təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 8-də İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkiana zəng edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Dövlət başçısı İran İslam Respublikası və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında elan edilmiş atəşkəslə bağlı təbriklərini çatdırıb.

    Məsud Pezeşkian bu təbriklərə və Azərbaycanın İrana göstərdiyi humanitar yardıma görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib.

    Telefon söhbəti zamanı ikitərəfli əməkdaşlığa dair məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

    İlham Əliyev Məsud Pezeşkian

