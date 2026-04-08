Ильхам Алиев поздравил Пезешкиана с достижением перемирия между Ираном и США
Внешняя политика
- 08 апреля, 2026
- 15:33
8 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.
Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства поздравил с объявленным перемирием между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки.
Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту Азербайджана за поздравления и оказанную страной гуманитарную помощь Ирану.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.
Последние новости
17:16
Иран планирует получать сборы за прохождение судов через Ормуз в криптовалютеВ регионе
17:14
Театр оперы и балета ответил на критику: Готовы и далее сотрудничать с Абдуллаевым и АдыгезаловымИскусство
17:01
АСА: В результате интенсивных дождей убытки понесли более 600 застрахованных лицФинансы
16:56
В регионах Азербайджана усилятся осадки и ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ + ОБНОВЛЕНОЭкология
16:55
Лидеры европейских государств поддержали перемирие США и ИранаДругие страны
16:52
Shell существенно увеличил выручку за счет эскалации на Ближнем ВостокеЭнергетика
16:51
Азербайджан принял новые госстандарты в транспортной сфереБизнес
16:51
Байрамов и Кошербаев обсудили реализацию ключевых транзитных проектовВнешняя политика
16:33