    Ильхам Алиев поздравил Пезешкиана с достижением перемирия между Ираном и США

    Внешняя политика
    • 08 апреля, 2026
    • 15:33
    8 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

    Глава государства поздравил с объявленным перемирием между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки.

    Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту Азербайджана за поздравления и оказанную страной гуманитарную помощь Ирану.

    В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

