Ильхам Алиев поздравил Пезешкиана с достижением перемирия между Ираном и США

8 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства поздравил с объявленным перемирием между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами Америки.

Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту Азербайджана за поздравления и оказанную страной гуманитарную помощь Ирану.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.