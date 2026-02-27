Prezident İlham Əliyevin Efiopiyanın Baş naziri ilə təkbətək görüşü olub
Xarici siyasət
- 27 fevral, 2026
- 10:51
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fevralın 27-də Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasının Baş naziri Abiy Əhməd Əli ilə təkbətək görüşü olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.
