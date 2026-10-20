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    AFFA və BFF-nin birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursu keçirilir

    Futbol
    • 20 oktyabr, 2026
    • 16:50
    AFFA və BFF-nin birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursu keçirilir

    AFFA və Bakı Futbol Federasiyasının (BFF) birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursunun növbəti təlimlərinə oktyabrın 20-də start verilib.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    Kursun açılış mərasimində AFFA-nın Futbol Layihələri şöbəsinin rəhbəri Fərid Nağdaliyev D kateqoriyalı məşqçi kurslarının mahiyyəti və əhəmiyyətindən danışıb.

    BFF-nin prezidenti Tahir Süleymanov çıxış edərək iştirakçılara uğurlar arzulayıb. AFFA-nın təlimçisi İlham Əzizzadə kursa hazırlığın yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edərək təşkilatçılara təşəkkür edib və yaradılan şəraitin tədrisin keyfiyyətinə müsbət təsir göstərəcəyini vurğulayıb.

    AFFA tərəfindən qəbul edilmiş Futbolun İnkişaf Strategiyasına uyğun olaraq, Bayıl stadionunda yerləşən Futbol İnkişaf Mərkəzində təşkil olunan üçgünlük kursa 25 nəfər cəlb edilib.

    Təlim AFFA-nın məşqçi-təlimatçıları İlham Əzizzadə və Mehdi İbrahimov tərəfindən aparılır.

    Kursun əsas məqsədi iştirakçıların futbol məşqçiliyi sahəsində nəzəri biliklərini artırmaq, praktiki bacarıqlarını inkişaf etdirmək və gələcək məşqçilik fəaliyyətlərinə hazırlanmalarına dəstək olmaqdır.

    Kursun sonunda təlimi uğurla başa vuran iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunacaq.

    AFFA və BFF-nin birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursu keçirilir
    AFFA və BFF-nin birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursu keçirilir
    AFFA və BFF-nin birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursu keçirilir
    AFFA və BFF-nin birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursu keçirilir
    AFFA və BFF-nin birgə təşkilatçılığı ilə D kateqoriyalı məşqçi kursu keçirilir
    Tahir Süleymanov Fərid Nağdaliyev İlham Əzizzadə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) Bakı Futbol Federasiyası (BFF)
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