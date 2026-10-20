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    Bakının Yeni Həyat küçəsində təmir işləri aparılacaq

    İnfrastruktur
    • 20 oktyabr, 2026
    • 16:55
    Bakının Yeni Həyat küçəsində təmir işləri aparılacaq

    Oktyabrın 21-də saat 08:00-dan etibarən Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində, Yeni Həyat küçəsinin Şirvan küçəsi ilə kəsişməsindən 10-cu Müşfiqabad küçəsi ilə kəsişməsinədək olan hissəsində təmir işləri aparılacaq.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən (AAYDA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, təmir işləri ilə əlaqədar qeyd olunan ərazidə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq.

    "Sürücülərdən sıxlığın yaranmaması üçün əvvəlcədən alternativ yollardan istifadə etmələri, hərəkət zamanı diqqətli olmaları və aparılan işlərə anlayışla yanaşmaları xahiş olunur", - məlumatda qeyd olunub.

    Avtomobil yolları Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi (AAYDA) Qaradağ rayonu
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