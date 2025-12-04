Polşa səfiri Gəncənin icra başçısı ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib
Xarici siyasət
- 04 dekabr, 2025
- 14:10
Polşanın Azərbaycandakı səfiri Pavel Radomski Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında məlumat verilib.
"Biz Gəncənin potensialını, Polşa qurumları və şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik", - məlumatda qeyd olunub.
