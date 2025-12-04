İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Polşa səfiri Gəncənin icra başçısı ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 14:10
    Polşa səfiri Gəncənin icra başçısı ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

    Polşanın Azərbaycandakı səfiri Pavel Radomski Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramovla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında məlumat verilib.

    "Biz Gəncənin potensialını, Polşa qurumları və şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə etdik", - məlumatda qeyd olunub.

    Polşa Gəncə Səfir
    Посол Польши обсудил с главой ИВ Гянджи возможности сотрудничества

