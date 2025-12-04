Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    • 04 декабря, 2025
    • 14:02
    Посол Польши обсудил с главой ИВ Гянджи возможности сотрудничества

    Посол Польши в Азербайджане Павел Радомский встретился с главой исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым.

    Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в "Х".

    "Обсудили потенциал Гянджи и возможности сотрудничества города с польскими учреждениями и компаниями", - говорится в сообщении.

