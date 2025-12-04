Посол Польши обсудил с главой ИВ Гянджи возможности сотрудничества
Внешняя политика
- 04 декабря, 2025
- 14:02
Посол Польши в Азербайджане Павел Радомский встретился с главой исполнительной власти Гянджи Ниязи Байрамовым.
Как передает Report, об этом говорится на странице посольства в "Х".
"Обсудили потенциал Гянджи и возможности сотрудничества города с польскими учреждениями и компаниями", - говорится в сообщении.
