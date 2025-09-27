Pakistanın Bakıdakı səfirliyi Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad edib
Xarici siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 15:25
Pakistanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanda 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.
"Report"un verdiyi məlumata görə, paylaşımda deyilir:
"Azərbaycanlı qardaş və bacılarımızla birlikdə Anım Gününü qeyd edirik. Biz Qarabağın azad edilməsində göstərdikləri şücaətə görə əbədi olaraq yaddaşlarda qalacaq şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik".
