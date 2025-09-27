İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    Xarici siyasət
    • 27 sentyabr, 2025
    • 15:25
    Pakistanın Bakıdakı səfirliyi Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad edib
    Report

    Pakistanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycanda 27 sentyabr - Anım Günü ilə əlaqədar "X" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    "Report"un verdiyi məlumata görə, paylaşımda deyilir:

    "Azərbaycanlı qardaş və bacılarımızla birlikdə Anım Gününü qeyd edirik. Biz Qarabağın azad edilməsində göstərdikləri şücaətə görə əbədi olaraq yaddaşlarda qalacaq şəhidlərin xatirəsini dərin ehtiramla yad edirik".

    Посольство Пакистана в Баку почтило память шехидов Отечественной войны
    Pakistani Embassy in Baku honors memory of Patriotic War martyrs

