    Посольство Пакистана в Баку почтило память шехидов Отечественной войны

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 15:19
    Посольство Пакистана в Баку почтило память шехидов Отечественной войны
    Report

    Посольство Пакистана в Баку поделилось публикацией в соцсети Х в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в публикации говорится:

    "Вместе с нашими азербайджанскими братьями и сестрами мы отмечаем День памяти. Мы с глубочайшим уважением чтим память шехидов, которых навсегда запомнят за их доблесть в освобождение Карабаха".

    Азербайджан День памяти посольство Пакистан
    Pakistanın Bakıdakı səfirliyi Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad edib
    Pakistani Embassy in Baku honors memory of Patriotic War martyrs

    Лента новостей