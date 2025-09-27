Посольство Пакистана в Баку почтило память шехидов Отечественной войны
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 15:19
Посольство Пакистана в Баку поделилось публикацией в соцсети Х в связи с 27 сентября - Днем памяти в Азербайджане.
Как сообщает Report, в публикации говорится:
"Вместе с нашими азербайджанскими братьями и сестрами мы отмечаем День памяти. Мы с глубочайшим уважением чтим память шехидов, которых навсегда запомнят за их доблесть в освобождение Карабаха".
Together with our Azerbaijani brothers and sisters, we commemorate the Day of Remembrance. We honor, with deepest respect, the memory of the martyrs who will forever be remembered for their ultimate sacrifice for the liberation of Karabakh. pic.twitter.com/An5w3VHhUv— Pakistan Embassy Azerbaijan (@PakinAzerbaijan) September 27, 2025
