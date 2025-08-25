Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıblar.
"Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:
"Zati-aliləri.
Doğum gününüz münasibətilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri adından səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı qəbul etməyinizi xahiş edirik.
Sizin Azərbaycanın mədəni, humanitar və sosial inkişafına qəti sadiqliyiniz uzun müddətdir ki, təkcə xalqınızı deyil, həm də beynəlxalq ictimaiyyəti ruhlandırıb. Mədəniyyətlərarası dialoqun, təhsilin inkişafını, mədəni irsin qorunub saxlanılmasını təbliğ etməklə Siz qlobal tərəqqinin mərkəzində dayanan mərhəmət, ləyaqət və birlik dəyərlərini yüksəltməyə davam edirsiniz.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Zati-alinizin və cənab Prezident İlham Əliyevin sivilizasiyalararası qarşılıqlı anlaşmanın təşviqində davamlı dəstəyinizi və uzaqgörənliyinizi dərindən qiymətləndirir. Müdrikliyin və humanizmin əbədi simvolu olan Nizami Gəncəvinin irsinə sadiqliyiniz sülhün, dialoqun və sərhədlər boyu əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizin təməl daşı olaraq qalır.
Sizin üçün bu əlamətdar gündə misilsiz töhfələrinizə görə Zati-alinizə dərin minnətdarlığımızı bildirir və möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.
Ən yüksək ehtiramımızla,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri:
Vayra Vike-Freyberqa
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1999-2007-ci illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti
İsmail Serageldin
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1992-2000-ci illərdə Dünya Bankının vitse-prezidenti
Mariya Fernanda Espinoza
BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasının sədri, 2017-2018-ci illərdə Ekvadorun xarici işlər naziri
Tarya Halonen
2000-2012-ci illərdə Finlandiyanın Prezidenti
Boris Tadiç
2004-2012-ci illərdə Serbiyanın Prezidenti
Rosen Plevneliyev
2012-2017-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti
İv Leterme
2008, 2009-2011-ci illərdə Belçika Krallığının Baş naziri
Əmr Musa
2001-2011-ci illərdə Ərəb Dövlətləri Liqasının Baş katibi
Zlatko Laqumciya
2001-2002-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın Baş naziri
Petar Stoyanov
1997-2002-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti
Tzipi Livni
2006-2009-cu illərdə İsrailin xarici işlər naziri
Jan Baderşneyder
“Fortescue Ltd” şirkətinin Direktorlar Şurasının üzvü, “ExxonMobil” şirkətinin sabiq vitse-prezidenti
Filip Vuyanoviç
2003-2018-ci illərdə Monteneqronun Prezidenti
İvo Yosipoviç
2010-2015-ci illərdə Xorvatiyanın Prezidenti
Eka Tkeşelaşvili
2010-2012-ci illərdə Gürcüstanın Baş nazirinin müavini
David Pan
Çinin Tsinxua Universiteti Şvarzman kollecinin baş dekanı
Suzan Elliot
Amerika Xarici Siyasət üzrə Milli Komitəsinin prezidenti və baş icraçı direktoru".