Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Mehriban Əliyevanı təbrik edib

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Mehriban Əliyevanı təbrik edib Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıblar.
25 avqust 2025 22:55
Mehriban Əliyeva

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevaya təbrik məktubu ünvanlayıblar.

"Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir:

"Zati-aliləri.

Doğum gününüz münasibətilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri adından səmimi təbriklərimizi və ən xoş arzularımızı qəbul etməyinizi xahiş edirik.

Sizin Azərbaycanın mədəni, humanitar və sosial inkişafına qəti sadiqliyiniz uzun müddətdir ki, təkcə xalqınızı deyil, həm də beynəlxalq ictimaiyyəti ruhlandırıb. Mədəniyyətlərarası dialoqun, təhsilin inkişafını, mədəni irsin qorunub saxlanılmasını təbliğ etməklə Siz qlobal tərəqqinin mərkəzində dayanan mərhəmət, ləyaqət və birlik dəyərlərini yüksəltməyə davam edirsiniz.

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Zati-alinizin və cənab Prezident İlham Əliyevin sivilizasiyalararası qarşılıqlı anlaşmanın təşviqində davamlı dəstəyinizi və uzaqgörənliyinizi dərindən qiymətləndirir. Müdrikliyin və humanizmin əbədi simvolu olan Nizami Gəncəvinin irsinə sadiqliyiniz sülhün, dialoqun və sərhədlər boyu əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizin təməl daşı olaraq qalır.

Sizin üçün bu əlamətdar gündə misilsiz töhfələrinizə görə Zati-alinizə dərin minnətdarlığımızı bildirir və möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, bütün işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.

Ən yüksək ehtiramımızla,

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri:

Vayra Vike-Freyberqa

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1999-2007-ci illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti

İsmail Serageldin

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, 1992-2000-ci illərdə Dünya Bankının vitse-prezidenti

Mariya Fernanda Espinoza

BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasının sədri, 2017-2018-ci illərdə Ekvadorun xarici işlər naziri

Tarya Halonen

2000-2012-ci illərdə Finlandiyanın Prezidenti

Boris Tadiç

2004-2012-ci illərdə Serbiyanın Prezidenti

Rosen Plevneliyev

2012-2017-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti

İv Leterme

2008, 2009-2011-ci illərdə Belçika Krallığının Baş naziri

Əmr Musa

2001-2011-ci illərdə Ərəb Dövlətləri Liqasının Baş katibi

Zlatko Laqumciya

2001-2002-ci illərdə Bosniya və Herseqovinanın Baş naziri

Petar Stoyanov

1997-2002-ci illərdə Bolqarıstanın Prezidenti

Tzipi Livni

2006-2009-cu illərdə İsrailin xarici işlər naziri

Jan Baderşneyder

“Fortescue Ltd” şirkətinin Direktorlar Şurasının üzvü, “ExxonMobil” şirkətinin sabiq vitse-prezidenti

Filip Vuyanoviç

2003-2018-ci illərdə Monteneqronun Prezidenti

İvo Yosipoviç

2010-2015-ci illərdə Xorvatiyanın Prezidenti

Eka Tkeşelaşvili

2010-2012-ci illərdə Gürcüstanın Baş nazirinin müavini

David Pan

Çinin Tsinxua Universiteti Şvarzman kollecinin baş dekanı

Suzan Elliot

Amerika Xarici Siyasət üzrə Milli Komitəsinin prezidenti və baş icraçı direktoru".

