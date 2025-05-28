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Niderland Azərbaycanı Müstəqillik Günü ilə bağlı təbrik edib

Niderland Azərbaycanı Müstəqillik Günü ilə bağlı təbrik edib Niderland Azərbaycanı Müstəqillik Günü ilə bağlı təbrik edib
Xarici siyasət
28 may 2025 09:45
Niderland Azərbaycanı Müstəqillik Günü ilə bağlı təbrik edib

Niderlandın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Müstəqillik Gününüz mübarək! Bu xüsusi gündə Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimizi çatdırırıq", - paylaşımda vurğulanıb.

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İngilis versiyası Netherlands congratulates Azerbaijan on Independence Day
Rus versiyası Нидерланды поздравили Азербайджан по случаю Дня независимости

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