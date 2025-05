Niderland Azərbaycanı Müstəqillik Günü ilə bağlı təbrik edib

Niderlandın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Müstəqillik Gününüz mübarək! Bu xüsusi gündə Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimizi çatdırırıq", - paylaşımda vurğulanıb.