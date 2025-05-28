Niderland Azərbaycanı Müstəqillik Günü ilə bağlı təbrik edib

Niderlandın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Müstəqillik Gününüz mübarək! Bu xüsusi gündə Azərbaycan xalqına səmimi təbriklərimizi çatdırırıq", - paylaşımda vurğulanıb.
Happy Independence Day, Azerbaijan!— Netherlands in Azerbaijan (@NLinAzerbaijan)
On this special day, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands extends its heartfelt congratulations to the people of Azerbaijan.
pic.twitter.com/ziVtPiYxU2 May 28, 2025