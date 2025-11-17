İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Xarici siyasət
    • 17 noyabr, 2025
    • 19:26
    Nazir: Malayziya Bakıda keçiriləcək WTDC 2025-də ölkəsinin nailiyyətlərini nümayiş etdirəcək

    Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransı (WTDC-2025) kimi tədbirlər sürətlə inkişaf edən rəqəmsallaşma şəraitində dünya ictimaiyyətinin konsolidasiyası və inkişafı üçün mühüm rol oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Malayziyanın rabitə naziri Fahmi Fadzil "X"dəki paylaşımında bildirib.

    O, qeyd edib ki, Malayziya nümayəndə heyəti hazırda Bakıda keçirilən WTDC-2025-də iştirak edəcək.

    "WTDC-25 çərçivəsində Bakıda rəqəmsal təhlükəsizlik sahəsində görülən tədbirləri, həmçinin Malayziyada vahid şəbəkə modeli əsasında 5G-nin inkişafını təqdim edəcəyəm", – deyə o yazıb.

    Nazir, həmçinin Azərbaycanın paytaxtında planlaşdırılan görüşlərin əhəmiyyətini vurğulayıb.

    "Konfrans çərçivəsində mən bir sıra ikitərəfli danışıqlar aparacağam, o cümlədən həmkarlarla əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün ən yaxşı təcrübələrin mübadiləsini həyata keçirəcəyəm", – Fadzil qeyd edib.

