Министр: Малайзия представит успехи своей страны на WTDC-2025 в Баку
- 17 ноября, 2025
- 19:05
Мероприятия уровня "Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций" (WTDC-2025) играют важную роль для консолидации и развития мирового сообщества в условиях стремительно развивающейся цифровизации.
Как передает Report, об этом заявил министр связи Малайзии Фахми Фадзил на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что делегация его страны также примет участие в WTDC-2025, которая сейчас проходит в Баку.
"В рамках WTDC-25 в Баку я представлю достижения Национального центра распространения информации, меры в сфере цифровой безопасности, а также развитие 5G в Малайзии на основе модели единой сети", - написал он.
Министр также подчеркнул важность предстоящих встреч, которые запланированы в азербайджанской столице.
"В ходе конференции я проведу ряд двусторонних переговоров, в том числе с коллегами, чтобы обменяться взглядами и лучшими практиками для укрепления сотрудничества", - отметил Фадзил.
Sempena WTDC-25 di Baku, Azerbaijan, saya akan membentangkan kejayaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional (NADI), langkah keselamatan digital, serta pembangunan 5G Malaysia melalui model rangkaian borong tunggal.— Fahmi Fadzil 🇲🇾 (@fahmi_fadzil) November 17, 2025
Sepanjang persidangan, saya juga akan mengadakan beberapa pertemuan… pic.twitter.com/DraQ5KyjLP