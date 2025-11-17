Министр: Малайзия представит успехи своей страны на WTDC-2025 в Баку

Мероприятия уровня "Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций" (WTDC-2025) играют важную роль для консолидации и развития мирового сообщества в условиях стремительно развивающейся цифровизации.

Как передает Report, об этом заявил министр связи Малайзии Фахми Фадзил на своей странице в соцсети Х.

Он отметил, что делегация его страны также примет участие в WTDC-2025, которая сейчас проходит в Баку.

"В рамках WTDC-25 в Баку я представлю достижения Национального центра распространения информации, меры в сфере цифровой безопасности, а также развитие 5G в Малайзии на основе модели единой сети", - написал он.

Министр также подчеркнул важность предстоящих встреч, которые запланированы в азербайджанской столице.

"В ходе конференции я проведу ряд двусторонних переговоров, в том числе с коллегами, чтобы обменяться взглядами и лучшими практиками для укрепления сотрудничества", - отметил Фадзил.