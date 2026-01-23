İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası

    NATO Azərbaycanla tərəfdaşlıq proqramı üzərində işi tamamlayır

    Xarici siyasət
    • 23 yanvar, 2026
    • 11:26
    NATO Azərbaycanla tərəfdaşlıq proqramı üzərində işi tamamlayır

    NATO Azərbaycanla siyasi dialoqu və praktiki əməkdaşlığı genişləndirməyə, NATO və Azərbaycan arasında Fərdi Tərəfdaşlıq Proqramının (ITPP) tamamlanması da daxil olmaqla təhlükəsizlik və müdafiə sahəsində islahatların dəstəklənməsini davam etdirməyə hazır olduğunu ifadə edib.

    "Report" NATO-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Alyansın Baş katibinin müavini Radmila Şekerinska bəyan edib.

    O vurğulayıb ki, ITPP çoxillik əməkdaşlıq formatıdır və Azərbaycanın minatəmizləmə, təhlükəsizliyin təmin edilməsi, müdafiə təhsilinin təkmilləşdirilməsi, informasiya təhdidlərinə qarşı mübarizə və kibermüdafiənin inkişafı da daxil olmaqla, müxtəlif tərəfdaşlıq təşəbbüslərinə çıxışını təmin edir.

    R.Şekerinska Azərbaycanın NATO ilə siyasi dialoq və qarşılıqlı fayda təmin edən sahələrdə, o cümlədən hərbi əməliyyat uyğunluğu və müdafiə təhsili sahələrində otuz ildən artıq praktiki əməkdaşlıqla təsdiqlənmiş uzunmüddətli tərəfdaşlığını alqışlayıb.

    Eyni zamanda, görüş zamanı R.Şekerinska Azərbaycanın Avropanın, o cümlədən Ukraynanın enerji müstəqilliyinə töhfəsini yüksək qiymətləndirib və qaz ixracının bir sıra NATO müttəfiqlərinin enerji müstəqilliyini gücləndirdiyini vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, 21-22 yanvar tarixlərində Radmila Şekerinska Azərbaycana səfər edib, xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov, Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, həmçinin Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyovla görüşlər keçirib.

    NATO Radmila Şekerinska Azərbaycan
    НАТО завершает работу над программой партнерства с Азербайджаном
    NATO finalizing work on partnership program with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    12:15

    İngiltərə klubu "Mançester Siti"nin futbolçusunu heyətinə qatmağa hazırlaşır

    Futbol
    12:09

    Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-Bolqarıstan enerji dəhlizi üzrə məsləhətçi seçimi başlayır

    Energetika
    12:04

    Azərbaycanda dövlət maliyyəsi üzrə sənəd dövriyyəsi elektronlaşdırılır

    Maliyyə
    12:03

    Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

    Biznes
    12:01

    Premyer Liqa klubları qış fasiləsində: Hazırlıq prosesi, yoxlama oyunları və transfer siyasəti – SORĞU

    Futbol
    12:01

    Çin üzərində həyəcan siqnalı verən təyyarə təcili eniş etməyə hazırlaşır

    Digər ölkələr
    11:58

    Tural Əliyev: "İnvestorlarla "Black Sea Energy" ilə bağlı danışıqlar aparılır"

    Energetika
    11:54

    "Napoli" braziliyalı müdafiəçini 20 milyon avroya transfer edir

    Futbol
    11:54
    Foto

    Bakıda Yaxın Şərqdəki erməni diasporunun fəaliyyətinə dair kitab təqdim olunub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti