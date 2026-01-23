НАТО завершает работу над программой партнерства с Азербайджаном

НАТО выразило готовность к расширению политического диалога и практического сотрудничества с Азербайджаном и продолжению поддержки реформ в сфере безопасности и обороны, включая завершение работы над Индивидуальной программой партнерства между НАТО и Азербайджаном (ITPP).

Как передает Report со ссылкой на НАТО, об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска.

Заместитель генсека НАТО подчеркнула, что ITPP является многолетним форматом сотрудничества и предусматривает доступ Азербайджана к различным партнерским инициативам, включая модернизацию оборонного образования, разминирование, обеспечение безопасности, противодействие информационным угрозам и развитие киберобороны.

Шекеринска приветствовала давнее партнерство Азербайджана с НАТО, подтвержденное более чем тремя десятилетиями политического диалога и практического сотрудничества в областях, представляющих взаимную выгоду, включая военную оперативную совместимость и оборонное образование.

Также в ходе встреч Радмила Шекеринска высоко оценила вклад Азербайджана в энергетическую независимость Европы, в том числе Украины, и подчеркнула, что экспорт газа укрепил энергетическую независимость ряда союзников по НАТО.

Напомним, что 21-22 января Радмила Шекеринска побывала с визитом в Азербайджане, где провела встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, а также специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.