    НАТО завершает работу над программой партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 23 января, 2026
    • 11:22
    НАТО завершает работу над программой партнерства с Азербайджаном

    НАТО выразило готовность к расширению политического диалога и практического сотрудничества с Азербайджаном и продолжению поддержки реформ в сфере безопасности и обороны, включая завершение работы над Индивидуальной программой партнерства между НАТО и Азербайджаном (ITPP).

    Как передает Report со ссылкой на НАТО, об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска.

    Заместитель генсека НАТО подчеркнула, что ITPP является многолетним форматом сотрудничества и предусматривает доступ Азербайджана к различным партнерским инициативам, включая модернизацию оборонного образования, разминирование, обеспечение безопасности, противодействие информационным угрозам и развитие киберобороны.

    Шекеринска приветствовала давнее партнерство Азербайджана с НАТО, подтвержденное более чем тремя десятилетиями политического диалога и практического сотрудничества в областях, представляющих взаимную выгоду, включая военную оперативную совместимость и оборонное образование.

    Также в ходе встреч Радмила Шекеринска высоко оценила вклад Азербайджана в энергетическую независимость Европы, в том числе Украины, и подчеркнула, что экспорт газа укрепил энергетическую независимость ряда союзников по НАТО.

    Напомним, что 21-22 января Радмила Шекеринска побывала с визитом в Азербайджане, где провела встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым, председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, а также специальным представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

    NATO Azərbaycanla tərəfdaşlıq proqramı üzərində işi tamamlayır
    NATO finalizing work on partnership program with Azerbaijan

