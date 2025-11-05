İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Müşavir: Azərbaycan və Türkiyə müştərək ictimai diplomatiya modelini tətbiq edib

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 15:28
    Müşavir: Azərbaycan və Türkiyə müştərək ictimai diplomatiya modelini tətbiq edib
    Alptekin Cihangir

    Azərbaycan və Türkiyə müştərək ictimai diplomatiya modelini qurub tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyinin media müşaviri Alptekin Cihangir İşbilir "XXI Əsrdə Dövlət Suverenliyi və Milli Konstitusiyalar: Qlobal Çağırışlar, Tendensiya və Perspektivlər" adlı beynəlxalq elmi-praktik konfransın panel sessiya müzakirəsində deyib.

    "Biz bu modeli iki ölkə olaraq yüksək səviyyədə tətbiq etdiyimiz kimi Türk Dövlətləri Təşkilatı səviyyəsində də tətbiq etməyə çalışırıq", - o əlavə edib.

    Media müşaviri Vətən müharibəsindəki böyük Zəfərin ardınca Türkiyə ilə Azərbaycan arasında Şuşa Bəyannaməsinin imzalandığını və iki ölkə arasında qardaşlıq bağlarının üst səviyyəyə yüksəldiyini vurğulayıb.

    A.C.İşbilir hər iki ölkənin savaşda haqlı və güclü olduğu kimi, informasiya cəbhəsində də güclü olmağının vacibliyini önə çəkib.

    O, son illərdə baş verən texnoloji inkişafın dezinormasiyalara da yol açdığına diqqət çəkib:

    "Süni intellekt burada əsas təhdidlərdən biridi. Bu, həmçinin dövlətlərin suverenliyi üçün də təhdid həddinə çatmaqdadır".

    Azərbaycan Türkiyə ictimai diplomatiya Türk Dövlətləri Təşkilatı

