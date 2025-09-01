    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Mehriban Əliyeva Çində dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 17:12
    Mehriban Əliyeva Çində dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib

    Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva sentyabrın 1-də Çinin Tiencin şəhərində Çin Xalq Respublikasının birinci xanımı Pen Liyuan və "Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı plyus" formatında keçirilən görüşdə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə Hayha çayında gəmi gəzintisində iştirak ediblər. 

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AZƏRTAC məlumat yayıb. 

    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    Первая леди Мехрибан Алиева совершила прогулку на лодке вместе с супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате "ШОС плюс"
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Foto
    First Lady Mehriban Aliyeva joins SCO Plus leaders' spouses on boat trip

