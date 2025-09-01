Mehriban Əliyeva Çində dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə gəmi gəzintisində iştirak edib
Xarici siyasət
- 01 sentyabr, 2025
- 17:12
Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Arzu Əliyeva sentyabrın 1-də Çinin Tiencin şəhərində Çin Xalq Respublikasının birinci xanımı Pen Liyuan və "Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı plyus" formatında keçirilən görüşdə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarının xanımları ilə birlikdə Hayha çayında gəmi gəzintisində iştirak ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AZƏRTAC məlumat yayıb.
Son xəbərlər
17:42
Ermənistan Vaşinqtonda Bakı ilə əldə edilmiş razılaşmalara sadiqdirRegion
17:39
"CARCAS" heyəti "Hacıqabul Quşçuluq" müəssisəsini ziyarət edibBiznes
17:30
Bakıda taekvondo üzrə ənənəvi "Koreya səfiri kuboku" keçiriləcəkFərdi
17:29
Pezeşkian BMT-nin baş katibi ilə İranın nüvə proqramını müzakirə edibDigər ölkələr
17:22
Video
Sumqayıtda karton istehsalı müəssisəsi yanırHadisə
17:21
"Azəripək" auditor seçirMaliyyə
17:18
Sabunçuda xalasının işgəncə verdiyi iddia edilən azyaşlı sığınacağa yerləşdiriləcək - YENİLƏNİB-2Hadisə
17:17
Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 2 ayda 17 % azalıbİKT
17:15