Первая леди Мехрибан Алиева совершила прогулку на лодке вместе с супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате "ШОС плюс"

Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Арзу Алиева вместе с первой леди Китайской Народной Республики Пэн Лиюань и супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате "ШОС плюс", 1 сентября совершили прогулку на лодке по реке Хайхэ в китайском городе Тяньцзинь.

