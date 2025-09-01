Первая леди Мехрибан Алиева совершила прогулку на лодке вместе с супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате "ШОС плюс"
Внешняя политика
- 01 сентября, 2025
- 17:17
Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Арзу Алиева вместе с первой леди Китайской Народной Республики Пэн Лиюань и супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате "ШОС плюс", 1 сентября совершили прогулку на лодке по реке Хайхэ в китайском городе Тяньцзинь.
Об этом сообщает Report.
Последние новости
17:52
Пашинян: Вашингтонские договоренности с Азербайджаном - исторический поворот событий для регионаВнешняя политика
17:49
Energocom стал поставщиком газа в МолдовуЭнергетика
17:46
Судан закрывает нефтяные объекты Хеглига после атак беспилотниковДругие страны
17:41
Пашинян: Ереван привержен достигнутым в США с Баку договоренностямВ регионе
17:40
Команда "CARCAS" посетила предприятие "Hacıqabul Quşçuluq"Бизнес
17:40
Агентство ООН по делам беженцев планирует сократить расходыДругие страны
17:40
Руководитель делегации в ПА ОБСЕ: Ликвидация Минского процесса — очередной дипломатический успехВнешняя политика
17:39
Рыночная доля мобильных устройств в Азербайджане снизилась на 17% за последние 2 месяцаИКТ
17:38