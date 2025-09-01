Первая леди Мехрибан Алиева совершила прогулку на лодке вместе с супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате "ШОС плюс"

    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 17:17
    Первая леди Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева и ее дочь Арзу Алиева вместе с первой леди Китайской Народной Республики Пэн Лиюань и супругами глав государств и правительств, участвующих во встрече в формате "ШОС плюс", 1 сентября совершили прогулку на лодке по реке Хайхэ в китайском городе Тяньцзинь.

    Об этом сообщает Report. 

