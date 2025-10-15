İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026

    Mehmet Süreyya Er: Ramil Həsənin TÜRKPA-nın Baş katibi olması təşkilatın inkişafı üçün önəmlidir

    Xarici siyasət
    • 15 oktyabr, 2025
    • 10:14
    Mehmet Süreyya Er: Ramil Həsənin TÜRKPA-nın Baş katibi olması təşkilatın inkişafı üçün önəmlidir

    Ramil Həsənin TÜRKPA-ya yenidən Baş katib vəzifəsinə təyin olunması təşkilatın inkişafı üçün önəmli hadisədir.

    "Report"un məlumatına görə, bunu təşkilatın keçmiş Baş katibi Mehmet Süreyya Er səlahiyyətlərini Ramil Həsənə təhvil verilməsi münasibətilə keçirilən tədbirdə deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türk dünyasındakı əməkdaşlıq hər gün daha da inkişaf edir:

    "Bu inkişafda dövlət başçılarının güclü iradəsinin payı çoxdur. Ümid edirəm ki, bundan sonra da bütün türk iş qurumları ilə birlikdə bərabər böyüyəcəyik. 2021-ci ildə qəbul edilən "2040-a Baxış" sənədində əks olunan hədəflərə çatacağımıza inanıram. Fəaliyyətimizin icrasında bizə dəstək olan iş yoldaşlarıma təşəkkür edirəm",-o əlavə edib.

    Mehmet Sureyya Er: Ramil Hasan's reappointment key to TURKPA's continued development

    Son xəbərlər

    11:07

    Göydəniz Qəhrəmanov: "Azərbaycana sağlamlıq turizmi ilə bağlı güclü axın gözlənilir"

    Turizm
    11:05

    Aydın Kərimov: "Şuşada daha 45 binanın tikintisinə başlanılıb"

    İnfrastruktur
    11:00

    Xankəndidə III Milli Şəhərsalma Forumu işinə başlayıb

    İnfrastruktur
    10:59

    "Zabrat maşınqayırma zavodu"nun nizamnamə kapitalı 25 % azaldılır

    Biznes
    10:57

    Tural Hacılı: "Azərbaycan Belarusa məhsul ixracını 77 % artırıb"

    Biznes
    10:50

    Azərbaycan TANAP ilə qaz nəqlini 2 %-dən çox artırıb

    Energetika
    10:48

    Azərbaycanda böyük reabilitasiya mərkəzinin açılışına hazırlıq gedir

    Turizm
    10:45
    Foto

    Hadrutda gənc energetiklərin innovasiya və ustalıq müsabiqəsinə start verilib

    Energetika
    10:41

    Sədr müavini: "Sağlamlıq və tibbi turizmdə rəqabət artmaqdadır"

    Turizm
    Bütün Xəbər Lenti