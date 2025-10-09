İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik

    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 11:25
    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil

    Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu həmin ölkənin İtkin Düşmüş Şəxslər İnstitunun İdarə Heyətinin sədri Marko Yurişiç Bakıda "İtkin düşmüş şəxslər probleminin həlli üçün səylərin birləşdirilməsi və əməkdaşlığın genişləndirilməsi" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxışı zamanı deyib.

    Marko Yurişiç qeyd edib ki, bu, onlar üçün böyük ağrıdır:

    "Ölkəmizdə ümumilikdə 33 min insan itkin düşüb, 20 min ailə bundan vəziyyəti çəkib. İtkin düşən şəxslərin taleyi həll olmasa sülhdən danışmaq çətindir".

    O həmçinin əlavə edib ki, Bosniya və Herseqovinada 25 min 550 itkin şəxsin taleyinə aydınlıq gətirilib:

    "Müharibədən 30 il keçsə də, itkin düşən şəxslərlə bağlı səylər hələ də davam edir. Eyni zamanda digər dövlətlərlə birgə əməkdaşlıq edirik. Hətta bu gün Azərbaycanla da Anlaşma memorandumu imzalayacağıq. Azərbaycanlı itkin düşən şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirilməsi ilə bağlı təcrübəmizi sizinlə bölüşəcəyik".

    əsir və itkin düşmüş şəxslər Marko Yurişiç

    Son xəbərlər

    11:43

    "AccessBank" "yaşıl iqtisadiyyat"ın inkişafına dəstək üçün 7,5 milyon dollar vəsait cəlb edib

    Maliyyə
    11:43

    Macarıstan Rusiyadan Aİ-yə LNG-nin tədarükünün qadağan edilməsinə razılıq verib

    Digər ölkələr
    11:36

    Orxan Məmmədov: "Kiçik biznesə kiberhücum domino effekti yarada bilər"

    Biznes
    11:34

    Qubada avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    11:33

    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    11:32

    Birləşmiş Krallığın sabiq naziri: Azərbaycan və Ermənistan liderləri Vaşinqtonda tarixi nailiyyət əldə ediblər

    Xarici siyasət
    11:31

    Elnur Əliyev: "Azərbaycanda Rəqəmsal İqtisadiyyat Strategiyası hökumətə təqdim edilib"

    İKT
    11:30
    Foto

    Ramin Məmmədov: Azərbaycanda yaşayan bütün dini icmalara hörmət və həssaslıq nümayiş etdirilir

    Din
    11:29

    Azərbaycanın TÜRKSOY-da yeni nümayəndəsi Baş katibə təqdim olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti