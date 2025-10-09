Марко Юришич: В Боснии и Герцеговине до сих пор неизвестна судьба более 7,5 тыс. пропавших без вести

Поиск пропавших без вести в Боснии и Герцеговине спустя десятилетия после окончания конфликта, продолжается, судьба 7 581 человека до сих пор не установлена.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Института пропавших без вести лиц Боснии и Герцеговины Марко Юришич на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проходящей в Баку.

Он напомнил, что в ходе конфликта в стране без вести пропали около 33 тыс. человек. "Трудно говорить о мире, если не решена судьба пропавших без вести лиц", - подчеркнул Юришич.

По его словам, на сегодняшний день установлена судьба 25 550 человек:

"Прошло 30 лет после войны, но усилия по установлению местонахождения пропавших без вести не прекращаются. Мы активно сотрудничаем с другими странами и сегодня подпишем Меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном".