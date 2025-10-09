Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Марко Юришич: В Боснии и Герцеговине до сих пор неизвестна судьба более 7,5 тыс. пропавших без вести

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 12:00
    Поиск пропавших без вести в Боснии и Герцеговине спустя десятилетия после окончания конфликта, продолжается, судьба 7 581 человека до сих пор не установлена.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Института пропавших без вести лиц Боснии и Герцеговины Марко Юришич на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести лиц", проходящей в Баку.

    Он напомнил, что в ходе конфликта в стране без вести пропали около 33 тыс. человек. "Трудно говорить о мире, если не решена судьба пропавших без вести лиц", - подчеркнул Юришич.

    По его словам, на сегодняшний день установлена судьба 25 550 человек:

    "Прошло 30 лет после войны, но усилия по установлению местонахождения пропавших без вести не прекращаются. Мы активно сотрудничаем с другими странами и сегодня подпишем Меморандум о взаимопонимании с Азербайджаном".

    пропавшие без вести Босния и Герцеговина поиски
    Marko Yurişiç: Bosniya və Herseqovinada itkin düşən 7 581 nəfərin taleyi hələ də bəlli deyil
    Marko Jurisic: Fate of over 7,500 missing persons in Bosnia and Herzegovina remains unknown

