KİV: Cənubi Qafqazın ABŞ-nin xarici siyasətində əhəmiyyəti artır
- 25 fevral, 2026
- 14:25
Cənubi Qafqaz regionunun ABŞ-nin xarici siyasət gündəliyində rolu nəzərəçarpan dərəcədə artır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin "Foreign Policy" jurnalının məqaləsində bildirilib.
Məqalənin müəllifi iddia edir ki, ABŞ-nin Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətindəki səyləri Vaşinqtonun Avrasiya geosiyasətində əsas amilə və dünyanın digər regionlarında münaqişələrin həlli üzrə oxşar təşəbbüslər üçün potensial modelə çevrilə bilər.
"Ermənistan və Azərbaycan arasında danışıqlar sərhədlərin delimitasiyası və ticarət maneələrinin yumşaldılması kimi məsələlərin həlli də daxil olmaqla yavaş, lakin davamlı şəkildə irəliləyirdi. Məhz Tramp administrasiyasının qayıdışı sülh prosesini sürətləndirdi. Ötən ilin avqustunda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Ağ Evdə Donald Trampala birgə orada sülh sazişinin imzalanması üzrə təntənəli mərasim keçirdilər; bura hər iki tərəfin uzun sürən münaqişəyə son qoyacaq sazişin yekun ratifikasiyasına doğru irəlilədiyinə dair qarşılıqlı bəyanat da daxil idi", – materialda bildirilib.
Müəllif qeyd edib ki, Vaşinqton Azərbaycan və Ermənistanla qarşılıqlı əlaqələri gücləndirir.
Məqalədə, həmçinin "Beynəlxalq Sülh və Rifah naminə Tramp Marşrutu" (TRIPP) tranzit dəhlizi xüsusi vurğulanıb.
Müəllifin sözlərinə görə, TRIPP dəhlizi nisbətən uzun olmasa da (Zəngəzur dəhlizinin Ermənistan ərazisindən keçən 42 kilometrlik hissəsi - red.), onun regional nəqliyyat əlaqəliliyi üçün potensial nəticələri nəhəng ola bilər. "Yeni dəhliz həmçinin Mərkəzi Asiyadan kritik əhəmiyyətli təbii resursların, o cümlədən nadir torpaq metallarının Qərb bazarlarına tədarük marşrutunu qısalda bilər", - məqalədə vurğulanıb.
Qeyd olunub ki, Azərbaycanın İkinci Qarabağ müharibəsindəki qələbəsi təkcə işğal olunmuş əraziləri geri qaytarmağa deyil, həm də bu nəticələri regionda nəqliyyat əlaqəliliyinin bərpası üçün istifadə etməyə imkan verib:
"Məhz nəqliyyat və iqtisadi əlaqəliliyin təmin edilməsinə cəhd səbəb oldu ki, hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra Azərbaycan regional inteqrasiyaya töhfə vermək mexanizmi kimi Ermənistanla sülh sazişinin bağlanması və diplomatik münasibətlərin normallaşdırılması təşəbbüsü ilə çıxış etsin".
Müəllif, həmçinin hesab edir ki, ABŞ-nin fəaliyyəti regionda Rusiya və İranın təsirinin azaldılmasına yönəlib.