Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    СМИ: Значение Южного Кавказа во внешней политике США возрастает

    Внешняя политика
    • 25 февраля, 2026
    • 14:19
    СМИ: Значение Южного Кавказа во внешней политике США возрастает

    Роль региона Южного Кавказа во внешнеполитической повестке США заметно усиливается.

    Как передает Report, об этом говорится в статье американского журнала Foreign Policy.

    Автор материала утверждает, что усилия США по нормализации отношений между Баку и Ереваном способны стать ключевым фактором в евразийской геополитике Вашингтона и потенциальной моделью для аналогичных инициатив по урегулированию конфликтов в других регионах мира.

    "Переговоры между Арменией и Азербайджаном продвигались медленно, но неуклонно, включая решение таких вопросов, как делимитация границ и смягчение препятствий для торговли. Именно возвращение администрации Трампа ускорило мирный процесс. <...>В августе прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединились к Дональду Трампу в Белом доме, где провели торжественную церемонию подписания (парафирования - ред.) мирного соглашения, включая взаимное заявление о том, что обе стороны движутся к окончательной ратификации соглашения, которое положит конец затянувшемуся конфликту", - говорится в материале.

    Автор отмечает, что Вашингтон усиливает взаимодействие с Азербайджаном и Арменией.

    В статье также особо выделяется транзитный коридор "Маршрут Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP).

    По словам автора, несмотря на относительно небольшую протяженность коридора TRIPP (42-километровый отрезок Зангезурского коридора, проходящий по территории Армении - ред.), его "потенциальные последствия для региональной транспортной связности могут оказаться колоссальными". "Новый коридор может также сократить маршрут поставок критически важных природных ресурсов из Центральной Азии, включая редкоземельные металлы, на западные рынки", - подчеркивается в статье.

    В материале отмечается, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне позволили Баку не только вернуть оккупированные территории, но и использовать эти результаты для восстановления транспортной связанности в регионе: "Именно стремление к транспортной и экономической связности стало причиной того, что после завершения военных действий Азербайджан выступил с инициативами заключения мирного соглашения и нормализации дипломатических отношений с Арменией как механизм содействия региональной интеграции".

    Автор также считает, что действия США направлены на снижение влияния России и Ирана в регионе.

    Южный Кавказ США Дональд Трамп журнал Foreign Policy мирный процесс между Азербайджаном и Арменией TRIPP
    KİV: Cənubi Qafqazın ABŞ-nin xarici siyasətində əhəmiyyəti artır

    Последние новости

    14:44

    Зеленский раскрыл повестку встречи Умерова с американскими переговорщиками

    Другие страны
    14:43

    Али Асадов обсудил с Фуатом Октаем развитие азербайджано-турецких отношений

    Внешняя политика
    14:37
    Фото

    В Париже прошла памятная церемония, посвященная трагическим событиям в Ходжалы

    Другие страны
    14:34

    В Кюрдамире грузовик насмерть сбил 77-летнего мужчину

    Происшествия
    14:25

    Moody's прогнозирует ускорение роста ВВП Азербайджана

    Финансы
    14:21
    Фото

    Азербайджан и ИБР обсудили ускорение реализации приоритетных проектов

    Бизнес
    14:20
    Фото

    В парламенте Турции почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Внутренняя политика
    14:19

    СМИ: Значение Южного Кавказа во внешней политике США возрастает

    Внешняя политика
    14:04
    Фото

    SOCAR планирует создать региональный промцентр совместно с Samsung E&A Co., Ltd.

    Энергетика
    Лента новостей