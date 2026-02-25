СМИ: Значение Южного Кавказа во внешней политике США возрастает

Роль региона Южного Кавказа во внешнеполитической повестке США заметно усиливается.

Как передает Report, об этом говорится в статье американского журнала Foreign Policy.

Автор материала утверждает, что усилия США по нормализации отношений между Баку и Ереваном способны стать ключевым фактором в евразийской геополитике Вашингтона и потенциальной моделью для аналогичных инициатив по урегулированию конфликтов в других регионах мира.

"Переговоры между Арменией и Азербайджаном продвигались медленно, но неуклонно, включая решение таких вопросов, как делимитация границ и смягчение препятствий для торговли. Именно возвращение администрации Трампа ускорило мирный процесс. <...>В августе прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединились к Дональду Трампу в Белом доме, где провели торжественную церемонию подписания (парафирования - ред.) мирного соглашения, включая взаимное заявление о том, что обе стороны движутся к окончательной ратификации соглашения, которое положит конец затянувшемуся конфликту", - говорится в материале.

Автор отмечает, что Вашингтон усиливает взаимодействие с Азербайджаном и Арменией.

В статье также особо выделяется транзитный коридор "Маршрут Трампа за международный мир и процветание" (TRIPP).

По словам автора, несмотря на относительно небольшую протяженность коридора TRIPP (42-километровый отрезок Зангезурского коридора, проходящий по территории Армении - ред.), его "потенциальные последствия для региональной транспортной связности могут оказаться колоссальными". "Новый коридор может также сократить маршрут поставок критически важных природных ресурсов из Центральной Азии, включая редкоземельные металлы, на западные рынки", - подчеркивается в статье.

В материале отмечается, что победа Азербайджана во Второй Карабахской войне позволили Баку не только вернуть оккупированные территории, но и использовать эти результаты для восстановления транспортной связанности в регионе: "Именно стремление к транспортной и экономической связности стало причиной того, что после завершения военных действий Азербайджан выступил с инициативами заключения мирного соглашения и нормализации дипломатических отношений с Арменией как механизм содействия региональной интеграции".

Автор также считает, что действия США направлены на снижение влияния России и Ирана в регионе.