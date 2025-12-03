İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Kəmaləddin Heydərov "Beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfəyə görə" medalı ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    • 03 dekabr, 2025
    • 11:15
    Kəmaləddin Heydərov Beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfəyə görə medalı ilə təltif edilib

    Azərbaycanın fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov "Beynəlxalq əməkdaşlığa verdiyi töhfəyə görə" medalı ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, naziri bu mükafata Yanğınsöndürənlərin və Xilasedicilərin Beynəlxalq İdman Federasiyasının prezidenti daxili xidmət general-polkovniki Aleksandr Çupriyan layiq görüb.

    Medal dekabrın 3-də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən Yanğınsöndürənlərin və Xilasedicilərin Beynəlxalq İdman Federasiyasına üzv ölkələrin yanğın-xilasetmə xidmətləri rəhbərlərinin XXVI beynəlxalq konfransında Kəmaləddin Heydərova təqdim olunub.

    Kəmaləddin Heydərov medal Yanğınsöndürənlər xilasedicilər
    Foto
    Камаледдин Гейдаров награжден медалью "За вклад в международное сотрудничество"

