Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаледдин Гейдаров награжден медалью "За вклад в международное сотрудничество".

Как сообщает Report, министр был удостоен этой награды президентом Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александром Чуприяном.

Медаль была вручена Камаледдину Гейдарову на XXVI Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб стран - членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, проходящей в Баку 3 декабря при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям.