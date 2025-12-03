Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Камаледдин Гейдаров награжден медалью "За вклад в международное сотрудничество"

    Внешняя политика
    • 03 декабря, 2025
    • 11:44
    Камаледдин Гейдаров награжден медалью За вклад в международное сотрудничество

    Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Камаледдин Гейдаров награжден медалью "За вклад в международное сотрудничество".

    Как сообщает Report, министр был удостоен этой награды президентом Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александром Чуприяном.

    Медаль была вручена Камаледдину Гейдарову на XXVI Международной конференции руководителей пожарно-спасательных служб стран - членов Международной спортивной федерации пожарных и спасателей, проходящей в Баку 3 декабря при организации Министерства по чрезвычайным ситуациям.

