İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu

    Kamilov: Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Cənubi Qafqazda mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    • 13 mart, 2026
    • 14:57
    Kamilov: Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Cənubi Qafqazda mühüm rol oynayır

    Azərbaycan Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Cənubi Qafqazda və Mərkəzi Asiya ilə bu region arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın inkişafında mühüm rol oynayır.

    "Report" xəbər verir ki, Özbəkistan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə müşaviri Əbdüləziz Kamilov bunu XIII Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, son illərdə Özbəkistanla Azərbaycan arasında münasibətlər çox dinamik şəkildə inkişaf edir: "Bu da əsasən iki ölkənin liderləri arasında möhkəm qardaşlıq münasibətlərinin qurulması ilə bağlıdır. Aramızda ən yüksək səviyyədə əməkdaşlıq və etimad münasibətləri qurulub. Bu, müttəfiqlik münasibətləridir. İqtisadi və humanitar əməkdaşlıq inkişaf edir".

    Ə.Kamilov vurğulayıb ki, bu gün əməkdaşlıq ikitərəfli münasibətlər çərçivəsindən kənara çıxır və iki böyük regionu - Mərkəzi Asiyanı və Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın mühüm rol oynadığı Cənubi Qafqazı əhatə edir: "Bizim hədəfimiz Mərkəzi Asiyanı Cənubi Qafqazla birləşdirərək yeni geosiyasi və iqtisadi məkan yaratmaqdır. Bunun təməlində Azərbaycan Prezidentinin Özbəkistana səfəri və Mərkəzi Asiya dövlətlərinin sammitində iştirakı zamanı əldə edilmiş qarşılıqlı anlaşma dayanır".

    İlham Əliyev Qlobal Bakı Forumu Əbdüləziz Kamilov
    Камилов: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева играет ключевую роль на Южном Кавказе

    Son xəbərlər

    15:06
    Foto

    Zəngilanda Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Ekologiya
    15:05

    İş adamı Adnan Əhmədzadənin həbs müddəti uzadılıb

    Hadisə
    15:03

    Yan Kubiş: Azərbaycan və Slovakiya arasında münasibətlər fəal şəkildə inkişaf edir

    Xarici siyasət
    15:03

    Ötən il 900 əsər və ifa qeydiyyatdan keçirilib

    Daxili siyasət
    15:03

    İrandan Azərbaycana daha 5 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    15:03
    Foto

    Kəmaləddin Heydərov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edib

    Hadisə
    14:59

    Monteneqroda qızıl medal qazanan Rza Rzayev: "Dünya və olimpiya çempionu olmaq istəyirəm"

    Fərdi
    14:57

    Kamilov: Azərbaycan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Cənubi Qafqazda mühüm rol oynayır

    Xarici siyasət
    14:55

    XİN: 2020-ci ildən 72 azərbaycanlı mina hadisələrində həlak olub

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti